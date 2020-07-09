AÖF diploma sorgulama 2020 - AÖF diplomaları ne zaman verilir?
AÖF diploma sorgulama, 24 Haziran 2020 8 Temmuz tarihleri arasında yapılan dijital ortamda gerçekleşen 2019 2020 AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavlarının ardından gündeme geldi. Sınav sonuçlarını bekleyen ve mezuniyet için gün sayan binlerce AÖF'lü öğrenci, Anadolu Üniversitesi'nin diplomalarla ilgili yapacağı son dakika açıklamaya odaklandı. Peki, AÖF diplomaları ne zaman verilir 2020? İşte, AÖF diploma sorgulama ekranı ve diplomalarla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Anadolu Üniversitesi (AÖF) bahar dönemi sınavları sona erdi. Söz konusu sınavın sonuçları beklenirken, üniversiteden yaz okulu ile ilgili açıklama geldi. Bu gelişmenin ardından, son sınıf öğrencilerinin gündemine diploma işlemleri gündeme geldi. AÖF diplomanları, www.anadolu.edu.tr adresinden sorgulanacak. İşte, detaylar.
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AÖF DİPLOMALARI NASIL SORGULANIR?
AÖF diplomaları https://www.anadolu.edu.tr/diploma-dogrula adresi üzerinden sorgulanacak. Öğrencinin T.C kimlik numarası ve diplomana numarası girilek diplomalar doğrulanacak.
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AÖF DİPLOMALARI NE ZAMAN VERİLİR?
2019 2020 AÖF diplomalarıyla ilgili Anadolu Üniversitesi'nden henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş yıllarla ilgili mezuniyet sürecine dair detayları açıklayan Anadolu Üniversitesi diplomalarla ilgili şu ifadelere yer vermişti;
Diplomalar, dönem sonu sınavı sonuçları İnternetten açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak mezunlarımıza verilmek üzere bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir. Ancak staj yükümlülüğü bulunan öğrenciler stajlarını tamamladıklarını belgeledikten veya laboratuvar uygulama dersi bulunan öğrenciler laboratuvar uygulama dersini tamamladıktan sonra diplomalarını alabilirler.
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Mezunlarımız bağlı oldukları AÖF bürosuna özel kimlik ve öğrenci kimlik/tanıtım kartlarıyla kendileri veya yasal vekilleri başvurarak imza karşılığında diplomalarını alabilirler. Bunların dışında hiç kimseye diploma verilmez. Diplomalar öğrencinin adresine veya istediği resmî kurumlara posta veya kargo ile gönderilmez. AÖF büroları arasında diploma gönderme işlemi yapılmaz.
Mezunlarımıza diploma haricinde geçici mezuniyet belgesi, öğrenim belgesi, yazı gibi mezuniyeti belirten belge verilmemektedir.
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Fakülteye öğretim gideri ve öğrenim ücreti/öğrenci katkı payı borcu olan öğrencilerin diplomaları borçlarını ödemedikçe verilmemektedir.Mezunlarımız diplomasını teslim almadan önce üzerindeki bilgilerin doğruluğunu mutlaka kontrol etmelidir.
Mezuniyet tarihinden sonra kimlik bilgilerinde mahkeme kararı ile değişiklik olması hâlinde (evlenme ve boşanma hariç) yeni kimlik bilgilerine göre diploma düzenlenmektedir.