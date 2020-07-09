AÖF diploma sorgulama 2020 - AÖF diplomaları ne zaman verilir?

AÖF DİPLOMALARI NE ZAMAN VERİLİR? 2019 2020 AÖF diplomalarıyla ilgili Anadolu Üniversitesi'nden henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş yıllarla ilgili mezuniyet sürecine dair detayları açıklayan Anadolu Üniversitesi diplomalarla ilgili şu ifadelere yer vermişti;



Diplomalar, dönem sonu sınavı sonuçları İnternetten açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak mezunlarımıza verilmek üzere bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir. Ancak staj yükümlülüğü bulunan öğrenciler stajlarını tamamladıklarını belgeledikten veya laboratuvar uygulama dersi bulunan öğrenciler laboratuvar uygulama dersini tamamladıktan sonra diplomalarını alabilirler.