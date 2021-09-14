AÖF DGS kayıtları ne zaman yapılacak? Gözler AÖF DGS kayıt tarihlerinde
AÖF DGS kayıtları, DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların DGS kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül'de yapılacak. Peki, AÖF DGS kayıtları ne zaman yapılacak? İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıtları hakkında detaylar
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AÖF DGS kayıtları geçtiğimiz yıl ekim ayı içerisinde alınmıştı. 2021 DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler yeni tarihlere çevrildi. AÖF sınav ve kayıt takvimi içerisinde her yıl yeni tarihler açıklanıyor. Başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılıyor.
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AÖF DGS KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖF DGS kayıt tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl AÖF DGS kayıtları 14 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 09:00’da başlayıp, 19 Ekim 2020 Pazartesi günü sona ermişti.
Başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır.
Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.
Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.
Aday ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını hariç) kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermelidir.
Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.