AÖF DGS kayıtları nasıl yapılır? İşte 2020 AÖF DGS kayıt tarihleri
AÖF DGS kayıtları ile ilgili açıklama yapıldı. DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar heyecanla kayıt tarihlerini beklemeye başladılar. AÖF DGS kayıtları 12 Ekim 2020 Pazartesi günü saat 09:00’da başlayıp, 15 Ekim 2020 Perşembe günü sona erecektir. İşte konu ile ilgili bilgiler
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AÖF DGS kayıt tarihleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. Ağustos ayında düzenlenen DGS'ye giren adaylar heyecanla tercih sürecini takip ettiler. DGS tercih sonuçlarını açıklanmasının ardından da kayıt tarihleri araştırılmaya başlandı. AÖF DGS kayıtları 12 Ekim 2020 Pazartesi günü başlayacak. Başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacak.
AÖF DGS KAYIT TARİHLERİ AÇIKLANDI
AÖF DGS kayıtları 12 Ekim 2020 Pazartesi günü saat 09:00’da başlayıp, 15 Ekim 2020 Perşembe günü sona erecektir. 16 Ekim 2020 Cuma günü mazeretli olanların kayıtları yapılacak olup saat 17:00’da sona erecektir.
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AÖF DGS KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır.
Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.
Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.
Aday ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını hariç) kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermelidir.
Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.