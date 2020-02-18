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Eğitim
Haber Giriş: 18 Şubat 2020 - 09:37, /

AÖF ders seçimi 2020: AÖF kayıt yenileme 4 aşamada tamamlanıyor!

AÖF ders seçimi, kayıt yenileme safhasında büyük önem arz ediyor. Kayıt yenileme aşamasında harç ücretleri safhasını tamamlayan öğrencilerin gerçekleştireceği AÖF ders seçimi, 3 aşamada tamamlanırken, kayıt yenileme süreci 4 aşama son buluyor. Peki, AÖF kayıt yenileme nasıl yapılacak? İşte, AÖF ders seçimi 2020 hakkında merak edilen bazı bilgiler

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AÖF harç ücretleri, bahar dönemi kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. AÖF kayıt yenileme işlemi ile geçtiğimiz dönemi tamamlayan öğrenciler yeni döneme merhaba diyecek. Peki, AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi nasıl yapılacak? İşte, AÖF kayıt yenileme sürecinde harç ücreti yatırılabilecek olan hesap bilgileri ve harç ücretlerinin ne kadar olduğuna dair bazı bilgiler

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemi için merakla beklenen süreç bugün başladı. Toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilecek olan öğrenciler, ders ekle sil işlemini de bu süreçte tamamlayacak. AÖF kayıt yenileme süreci içerisinde harç ödeme işlemini gerçekleştirmeyen öğrenciler, ders seçimi yapamayacak. Kayıt yenileme 4, ders seçimi toplamda 3 aşamadan oluşacak.

AÖF kayıt yenileme işlemi, 17-28 Şubat tarih aralığında gerçekleşecek. AÖF kayıt yenileme 2020, ders seçimi, ücret ödemesi, otomasyon kayıt kontrolü, ders kitaplarının edinilmesi olmak üzere 4 aşamadan oluşmaktadır. AÖF kayıt yenileme işlemi için ders seçimi yapmak isteyen öğrenciler, belirli şartları da göz önünde bulunduracak.

Açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri için AÖF kayıt yenileme işlemi 17 Şubat tarihinde başlayacak ve 28 Şubat'a kadar devam edecek. Öğrenciler bu süreçte ders seçimlerini de gerçekleştirecek.

Kayıt yenileme sürece 4 aşamadan oluşmaktadır:

• Derslerini seç
• Ücretini Öde
• Otomasyondan Kaydını Kontrol Et
• Ders Kitapları ekampüs'ten edinilebilecek

Bahar Dönemi kayıt yenileme için kesin karar vermeden ödeme yapmayınız. Bahar Dönemi kayıt yenileme için yatırılan Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarları iade edilmez ve ödeme yapıldıktan sonra kayıt yenileme işleminden vazgeçilemez.

Kayıt yenileme linkine ve detaylarına erişmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...

2AÖF DERS SEÇİMİ NASIL YAPILACAK

AÖF DERS SEÇİMİ NASIL YAPILACAK?

Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden ilgili kayıt yenileme tarihleri arasında yapılacaktır. Ders seçimi ile ilgili açıklamalar aşağıdadır.

* Öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilir.

* Öğrenci, ders seçimini (ekle/sil); kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve sonradan itiraz edemez.

* Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.

* Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.

KAYIT YENİLEME İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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* Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme yapmadığınız sürece ders seçimi (ekle/sil) yapabilirsiniz. Yapacağınız ödeme tutarları alacağınız derslerin kredisine göre belirlenmektedir. * Ders seçimi (ekle/sil) sonunda alınan derslerin toplam kredisine göre ödeme bilgileri oluştuğundan, ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi (ekle/sil) yapılması mümkün değildir.

* Ders seçimi öğrencinin kendisi tarafından yapıldığından, mazeretli ders ekleme işlemi yapılmayacaktır.* Lisans programlarında 1 inci yarıyıldan ders alan öğrenci 5 inci ve 7 nci yarıyıllardan; 2 nci yarıyıldan ders alan öğrenci 6 ncı ve 8 inci yarıyıllardan; 3 üncü yarıyıldan ders alan öğrenci 7 nci yarıyıldan; 4 üncü yarıyıldan ders alan öğrenci ise 8 inci yarıyıldan ders alamaz. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince zorunlu dersler olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II ve Yabancı Dil I-II dersleri için bu madde uygulanmaz.

* 2019-2020 öğretim yılında Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler Güz Dönemi kayıt yenileme tarihlerinin son iki gününde ders seçebilir.

* 2019-2020 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler bahar döneminde ders seçimi yapmaları gerekir.

4AÖF KAYIT YENİLEME DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR

AÖF KAYIT YENİLEME DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Ders seçimi üç aşamadan oluşmaktadır:

* Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekecektir.

* İkinci aşamada ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.

* Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecektir. Yaptığınız ders seçimini onaylamadığınız takdirde, ders seçiminiz geçersiz sayılacaktır. Ders seçiminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.

5AÖF PARA YATIRMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR

AÖF PARA YATIRMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 28 Şubat 2020 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile saat 22:00’a kadar kredi kartıyla ödeme yapılabilecektir. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

6AÖF HARÇ ÜCRETLERİ NE KADAR

AÖF HARÇ ÜCRETLERİ NE KADAR?

1- Acil Durum ve Afet Yönetimi 365,00
2- Adalet 265,00
3- Aşçılık 285,00
4- Bankacılık ve Sigortacılık 265,00
5- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 305,00
6- Coğrafi Bilgi Sistemleri 285,00
7- Çağrı Merkezi Hizmetleri 265,00
8- Çocuk Gelişimi 285,00
9- Dış Ticaret 265,00
10- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 365,00
11- Emlak ve Emlak Yönetimi 265,00
12- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 365,00
13- Ev İdaresi 265,00
14- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 285,00
15- Halkla İlişkiler ve Tanıtım 265,00
16- İlahiyat 265,00
17- İlahiyat (Arapça) 530,00
18- İnsan Kaynakları Yönetimi 265,00
19- İşletme Yönetimi 265,00
20- İş Sağlığı ve Güvenliği 285,00
21- Kültürel Miras ve Turizm 265,00
22- Laborant ve Veteriner Sağlık 365,00
23- Lojistik 265,00
24- Marka İletişimi 285,00
25- Medya ve İletişim 285,00
26- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 265,00
27- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 265,00
28- Özel Güvenlik ve Koruma 285,00
29- Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 265,00
30- Radyo ve Televizyon Programcılığı 285,00
31- Sağlık Kurumları İşletmeciliği 285,00
32- Sosyal Hizmetler 265,00
33- Sosyal Medya Yöneticiliği 265,00
34- Spor Yönetimi 265,00
35- Tarım 285,00
36- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 305,00
37- Turizm ve Otel İşletmeciliği 345,00
38- Turizm ve Seyahat Hizmetleri 345,00
39- Yaşlı Bakımı 285,00
40- Yerel Yönetimler 265,00
41- Web Tasarımı ve Kodlama 285,00

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