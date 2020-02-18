AÖF ders seçimi 2020: AÖF kayıt yenileme 4 aşamada tamamlanıyor!

AÖF HARÇ ÜCRETLERİ NE KADAR?
1- Acil Durum ve Afet Yönetimi 365,00
2- Adalet 265,00
3- Aşçılık 285,00
4- Bankacılık ve Sigortacılık 265,00
5- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 305,00
6- Coğrafi Bilgi Sistemleri 285,00
7- Çağrı Merkezi Hizmetleri 265,00
8- Çocuk Gelişimi 285,00
9- Dış Ticaret 265,00
10- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 365,00
11- Emlak ve Emlak Yönetimi 265,00
12- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 365,00
13- Ev İdaresi 265,00
14- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 285,00
15- Halkla İlişkiler ve Tanıtım 265,00
16- İlahiyat 265,00
17- İlahiyat (Arapça) 530,00
18- İnsan Kaynakları Yönetimi 265,00
19- İşletme Yönetimi 265,00
20- İş Sağlığı ve Güvenliği 285,00
21- Kültürel Miras ve Turizm 265,00
22- Laborant ve Veteriner Sağlık 365,00
23- Lojistik 265,00
24- Marka İletişimi 285,00
25- Medya ve İletişim 285,00
26- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 265,00
27- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 265,00
28- Özel Güvenlik ve Koruma 285,00
29- Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 265,00
30- Radyo ve Televizyon Programcılığı 285,00
31- Sağlık Kurumları İşletmeciliği 285,00
32- Sosyal Hizmetler 265,00
33- Sosyal Medya Yöneticiliği 265,00
34- Spor Yönetimi 265,00
35- Tarım 285,00
36- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 305,00
37- Turizm ve Otel İşletmeciliği 345,00
38- Turizm ve Seyahat Hizmetleri 345,00
39- Yaşlı Bakımı 285,00
40- Yerel Yönetimler 265,00
41- Web Tasarımı ve Kodlama 285,00