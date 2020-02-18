AÖF ders seçimi 2020: AÖF kayıt yenileme 4 aşamada tamamlanıyor!

AÖF harç ücretleri, bahar dönemi kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. AÖF kayıt yenileme işlemi ile geçtiğimiz dönemi tamamlayan öğrenciler yeni döneme merhaba diyecek. Peki, AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi nasıl yapılacak? İşte, AÖF kayıt yenileme sürecinde harç ücreti yatırılabilecek olan hesap bilgileri ve harç ücretlerinin ne kadar olduğuna dair bazı bilgiler



AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?



AÖF kayıt yenileme işlemi için merakla beklenen süreç bugün başladı. Toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilecek olan öğrenciler, ders ekle sil işlemini de bu süreçte tamamlayacak. AÖF kayıt yenileme süreci içerisinde harç ödeme işlemini gerçekleştirmeyen öğrenciler, ders seçimi yapamayacak. Kayıt yenileme 4, ders seçimi toplamda 3 aşamadan oluşacak.



AÖF kayıt yenileme işlemi, 17-28 Şubat tarih aralığında gerçekleşecek. AÖF kayıt yenileme 2020, ders seçimi, ücret ödemesi, otomasyon kayıt kontrolü, ders kitaplarının edinilmesi olmak üzere 4 aşamadan oluşmaktadır. AÖF kayıt yenileme işlemi için ders seçimi yapmak isteyen öğrenciler, belirli şartları da göz önünde bulunduracak.



Açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri için AÖF kayıt yenileme işlemi 17 Şubat tarihinde başlayacak ve 28 Şubat'a kadar devam edecek. Öğrenciler bu süreçte ders seçimlerini de gerçekleştirecek.



Kayıt yenileme sürece 4 aşamadan oluşmaktadır:



• Derslerini seç

• Ücretini Öde

• Otomasyondan Kaydını Kontrol Et

• Ders Kitapları ekampüs'ten edinilebilecek



Bahar Dönemi kayıt yenileme için kesin karar vermeden ödeme yapmayınız. Bahar Dönemi kayıt yenileme için yatırılan Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarları iade edilmez ve ödeme yapıldıktan sonra kayıt yenileme işleminden vazgeçilemez.



Kayıt yenileme linkine ve detaylarına erişmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...