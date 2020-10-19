AÖF ders kaydı nasıl yapılır? 2020 2021 Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ders seçimi ve kayıt ekranı

Anadolu Üniversitesi (AÜ), açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri kayıt yenileme ve ders seçim işlemleri devam ediyor. Üç aşamadan oluşan AÖF ders seçimi için birinci aşamada öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresiyle giriş yapması gerekiyor. Daha sonra ise sistem üzerinden öğrenciler ders seçimi yapacakları dersleri belirleyecek ve son olarak onaylama işlemi tamamlanacak. İşte, AÖF ders seçimiyle ilgili ayrıntılar.