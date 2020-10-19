AÖF ders kaydı nasıl yapılır? 2020 2021 Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ders seçimi ve kayıt ekranı
AÖF ders seçimi ekranı, kayıt yenileme işlemlerinin 23 Ekim Cuma gününe uzatılmasının ardından öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. AÖF ders seçimini ekle/sil, kayıt yenileme tarihleri içinde yapacak olan öğrenciler, daha sonrasında ise kayıt ücretini yatıracaklar. Kayıt yenileme için Ziraat Bankası aracılığıyla kredi kartıyla ATM’den ya da internet üzerinden AÖF kayıt yenileme ücreti ödenecek. Peki, AÖF ders kaydı nasıl yapılır? İşte, Açıköğretim Fakültesi ders seçimi ve kayıt ekranı.
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Anadolu Üniversitesi (AÜ), açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri kayıt yenileme ve ders seçim işlemleri devam ediyor. Üç aşamadan oluşan AÖF ders seçimi için birinci aşamada öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresiyle giriş yapması gerekiyor. Daha sonra ise sistem üzerinden öğrenciler ders seçimi yapacakları dersleri belirleyecek ve son olarak onaylama işlemi tamamlanacak. İşte, AÖF ders seçimiyle ilgili ayrıntılar.
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AÖF DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?
Ders seçimi, işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile ilgili kayıt yenileme tarihleri içinde yapılacaktır. Ders seçimi ilgili kayıt yenileme tarihinin son günü saat 23:30’a kadar yapılabilir. Öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilir.
Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.
Ders seçimine göre ödemesini yapan öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla, seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilecek veya yeni ders ekleyebilecektir.
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Lisans programlarında 1. yarıyıldan ders alan öğrenci 5. ve 7. yarıyıllardan; 2. yarıyıldan ders alan öğrenci 6. ve 8. yarıyıllardan; 3. yarıyıldan ders alan öğrenci 7. yarıyıldan; 4. yarıyıldan ders alan öğrenci ise 8. yarıyıldan ders alamaz. 2547 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince zorunlu dersler olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II ve Yabancı Dil I-II dersleri için bu madde uygulanmaz.
2020-2021 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin bahar döneminde ders seçimi yapmaları gerekir.
Kayıt yenileme tutarı ödendikten sonra kayıt yenileme tarihleri içinde dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçilen ders silinip yerine başka bir ders seçilebilir veya yeni ders eklenebilir.
Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından görülebilir ve ödeme yapılabilir.
Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:
Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
(Ders seçiminizi yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.)
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İnternet Bankacılığı ile Ödeme
ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
Mobil Bankacılık ile Ödeme
Kayıt yenilemenin son günü İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecektir.