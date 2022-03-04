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AÖF bahar dönemi vizeleri ne zaman? İşte ara sınav takvimi

#AÖF#Vize

AÖF vize sınavları için geri sayım başladı. 2021-2022 eğitim yılı AÖF sınavları yani ara sınavları için öğrencilerin tarih araştırmaları hız kazandı. Bir yandan sınavlara hazırlanan öğrenciler bir yandan da sınavların tarihini sorguluyor. Peki, AÖF vize sınavı ne zaman?

1/3AÖF bahar dönemi vizeleri ne zaman İşte ara sınav takvimi

Üniversitelerdeki lisans ve önlisans eğitimlerini Anadolu Üniversitesi bünyesindeki Açıköğretim Fakütesi'nde (AÖF) sürdüren yüz binlerce öğrenci, üniversitenin belirlediği vize sınav takvimini sorguluyor. İşte, AÖF ara sınav takvimi...

2/3AÖF bahar dönemi vizeleri ne zaman İşte ara sınav takvimi

2021-2022 eğitim yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları, 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak.

21 Şubat 2022 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.

3/3AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

 

 

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#AÖF#Vize