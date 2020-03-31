AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman? AÖF sınavları ertelendi mi?

AÖF vize sınavları için geçtiğimiz günlerde herhangi bir ertelemenin söz konusu olmadığını öğrencileri ve kamuoyu ile paylaşan Anadolu Üniversitesi, dün yaptığı yeni açıklama ile birlikte, yüz binlerce kişinin heyecanla yanıtını merak ettiği 'AÖF sınavları ertelendi mi?' ve 'AÖF sınavı nasıl yapılacak? sorularına yanıt verdi. İşte, AÖF bahar dönemi vize sınavları hakkında kurumdan yapılan son açıklama ve açıköğretim öğrencilerinin merak ettikleri tüm soruların yanıtı...