AÖF bahar dönemi finalleri ne zaman? İşte açıköğretim final sınavı tarih bilgisi

Geçtiğimiz günlerde ara sınavlar tamamlanırken, AÖF'de şimdi final sınavları heyecanı için geri sayım başladı. 2021-2022 bahar dönemi ara sınavlarının geride kalmasının ardından AÖF öğrencileri final sınavlarına odaklandı. İşte, 2022 AÖF sınav takvimi...
Akademik takvimde yer alan bilgilere göre; final sınavları 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak.
Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir.Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.
Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.