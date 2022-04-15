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AÖF bahar dönemi finalleri ne zaman? İşte açıköğretim final sınavı tarih bilgisi

#AÖF#AÖF Final

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vize sınavlarının tamamlanması ile birlikte bu kez de final sınavlarının yapılacağı tarih merak konusu oldu. AÖF final sınavlarının ne zaman yapılacağını öğrenmek isteyen öğrenciler, AÖF bahar dönemi final programını sorguluyor. Peki, AÖF sınavları ne zaman? AÖF final sınavı ne zaman?

1/3AÖF bahar dönemi finalleri ne zaman İşte açıköğretim final sınavı tarih bilgisi

Geçtiğimiz günlerde ara sınavlar tamamlanırken, AÖF'de şimdi final sınavları heyecanı için geri sayım başladı. 2021-2022 bahar dönemi ara sınavlarının geride kalmasının ardından AÖF öğrencileri final sınavlarına odaklandı. İşte, 2022 AÖF sınav takvimi...

 

2/3AÖF FİNAL TAKVİMİ

AÖF FİNAL TAKVİMİ

Akademik takvimde yer alan bilgilere göre; final sınavları 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak.

3/3AÖF GEÇME NOTU KAÇ

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir.Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.

 

 

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#AÖF#AÖF Final