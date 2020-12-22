AÖF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF vize sonuçlarında bekleyiş sürüyor!

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Kurum tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, ‘Değerli öğrencilerimiz, Güz Dönemi Ara Sınavları ve sınavlara ilişkin süreçler devam etmekte olup sınav sonuçları tüm bu süreçler tamamlandıktan sonra ilan edilecektir. Sınavlarınızda başarılar dileriz.’ denildi. AÖF 3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri sınavları 21 Aralık Pazartesi günü sona erdi.



24 Haziran- 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen sınavın sonuçları 9 Temmuz'da erişime açılmıştı.



Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



