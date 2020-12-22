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Haber Giriş: 22 Aralık 2020 - 07:55 | 

AÖF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF vize sonuçlarında bekleyiş sürüyor!

2020-2021 eğitim dönemi AÖF vize sınavlarının sonuçlarına yönelik bekleyiş devam ediyor. Online gerçekleşen güz dönemi ara sınavlarının ardından öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alan sonuçların, ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Peki, AÖF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Anadolu Üniversitesi tarafından online şekilde tamamlanan AÖF vize sınavının sonuçları, kurum tarafından yapılacak değerlendirme işleminin ardından adayların erişimine açılacak. Yakın zaman önce tamamlanan sınavların ardından, beklemede olan yüz binlerce öğrenci de yeni yıla sayılı günler kala araştırmalarına hız verdi. İşte, AÖF vize sonuçlarında son durum...

2AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Kurum tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, ‘Değerli öğrencilerimiz, Güz Dönemi Ara Sınavları ve sınavlara ilişkin süreçler devam etmekte olup sınav sonuçları tüm bu süreçler tamamlandıktan sonra ilan edilecektir. Sınavlarınızda başarılar dileriz.’ denildi. AÖF 3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri sınavları 21 Aralık Pazartesi günü sona erdi.

24 Haziran- 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen sınavın sonuçları 9 Temmuz'da erişime açılmıştı.

Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

3SINIF GEÇME SİSTEMİ NASIL
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SINIF GEÇME SİSTEMİ NASIL?

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

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