AÖF anadolu.edu canlı ders izleme ekranı - AÖF online canlı dersler nasıl izlenir?
AÖF canlı ders uygulaması için Anadolu Üniversitesi'nden son dakika açıklama geldi. AÖF kayıtlarının ardından online derse başlayan üniversite, çevrim içi Canlı Ders etkinliklerinin 2 Kasım Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Anadolu Üniversitesi'nde yükseköğrenimine devam eden öğrenciler anadolu.edu üzerinden AÖF canlı ders izleme ekranıyla bağlantı kuracaklar. "Canlı Ders Takvimi" alanında ders programları da öğrenilecek. Peki, AÖF online canlı dersler nasıl izlenir? İşte, Açıköğretim Fakültesi canlı ders izleme ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
AÖF canlı ders izleme ekranı, online derslerin başlamasının ardından gündeme geldi. Çevrim içi ortamda canlı olarak gerçekleşecek olan AÖF canlı dersler https://ekampus.anadolu.edu.tr bağlantısına giriş yapıldıktan sonra, e devlet şifresi ya da üniversite kimliğiyle giriş yapılarak izlenecek. Canlı ders programı ve haftalık AÖF ders saatleri takvimi de üniversitenin e kampus sayfası üzerinden öğrenilebilecek. İşte, 2020 AÖF online ders izlemeyle ilgili ayrıntılar.
2
Abone Ol
AÖF CANLI DERS NASIL İZLENİR?
Anadolu Üniversitesi AÖF canlı ders ekranı öğrenciler tarafından merak ediliyor. AÖF Çevrim içi ortamda eş zamanlı gerçekleşecek Canlı Ders etkinlikleri 2 Kasım Pazartesi günü başlıyor.
Anadolum eKampüs'e giriş yapıldıktan sonra sol menüde bulunan Takvim sekmesindeki "Canlı Ders Takvimi" alanında derslerin gün ve saatleri yer almaktadır.
3
Abone Ol
Öğrencilerimiz derslere eş zamanlı olarak katılabilir, katılamadığı derslerin kayıtlarını Anadolum eKampüs’te Canlı Ders Kayıtları bağlantısından izleyebilirler.
Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, AÖF güz dönemi ara sınavları 12-13 Aralık 2020 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.
5
Abone Ol
Sınavların gerçekleştirileceği elektronik ortama dâhil olmak için internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız veyahut tabletiniz ya da cep telefonunuzdan giriş yapmanız gerekecek.
Sınavınıza, Üniversitemiz resmî web sitesinde yer alan Sınav linkine tıklayarak giriş yapabilirsiniz.
www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlusu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.