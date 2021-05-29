AÖF 30-31 Mayıs online sınav giriş ekranı.. Açık Öğretim Fakültesi sınav detayları

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK? Bahar dönemi için AÖF sınav tarihleri açıklandı. Üniversite eğitimini açıktan tamamlayan lisans ve ön lisans öğrencilerinin katılım sağlayacağı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 öğretim yılı bahar dönemi dönem sonu sınavları ilk dönemde olduğu gibi online gerçekleşecek. Çevrim içi AÖF final sınavları iki ayrı grupta tamamlanacak. Açıköğretim dönem sonu sınavları mayıs ve haziran ayında gerçekleşecek. Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihlerinde yapılacaktır. " ifadeleri kullanıldı. 2021 sınav takvimine göre Açıköğretim sınavları 2 ve 6. yarıyıl dersleri ile 4 ve 8. yarıyıl dersleri olmak üzere iki ayrı grupta tamamlanacak. Sınavın nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler ise üniversitenin duyurusu ile netleşecek.