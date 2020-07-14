AÖF 3 ders sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi'nden yaz okulu açıklaması

AÖF üç ders sınavlarıyla ilgili verilen karar, Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. AÖF final sınavları sonrası gündeme gelen yaz okulu ve üç ders sınavları yapılan açıklama neticesinde netleşti. İşte, AÖF 3 ders sınavlarıyla ilgili verilen karar.