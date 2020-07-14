AÖF 3 ders sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi'nden yaz okulu açıklaması
AÖF üç ders sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi yaz okulu tarihleri öğrencilerin gündemine yer almaya devam ediyor. 2019 2020 eğitim öğretim dönemi mezuniyet için bekleyen öğrenciler, yaz okulu sınav ve kayıt tarihlerine üniversitenin internet adresinden ulaşacaklar. Geçtiğimiz günlerde son dakika açıklama yapan üniversite, “Üç Ders Sınavı” uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirildiğini duyurdu. İşte, AÖF 3 ders sınavıyla ilgili detaylar.
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AÖF üç ders sınavlarıyla ilgili verilen karar, Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. AÖF final sınavları sonrası gündeme gelen yaz okulu ve üç ders sınavları yapılan açıklama neticesinde netleşti. İşte, AÖF 3 ders sınavlarıyla ilgili verilen karar.
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AÖF'TEN YAZ OKULU AÇIKLAMASI
Anadolu Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, yaz okuluyla ilgili şu ifadeler kullanıldı;
Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Yaz Okulu” yerine “Üç Ders Sınavı” uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu’nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.
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Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, “Yaz Okulu” açılmasına karar vermiştir. “Yaz Okulu” sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.
“Yaz Okulu” başvuru takvimi Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır.
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AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
AÖF final sınavı sonuçları Anadolu Üniversitesi'nin https://www.anadolu.edu.tr/ adresinden öğrenilecek. Anadolu Üniversitesi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı Sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu.
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Üniversiteden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı Sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz. Mezunlarımızı tebrik ederiz.