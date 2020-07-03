Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) bahar dönemi final sınavları online şekilde devam ediyor. 24 Haziran'da başlayan ve 8 Temmuz'da sona erecek sınavların ardından yapılacak 3 ders sınavlarının tarihi şimdiden merak konusu oldu. Peki, AÖF 3 ders sınavı ne zaman?
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AÖF 2019-2020 bahar yarı yılı bitirme yani final sınavları online sistemle yapılmaya devam ediyor. Yaklaşık bir milyon aktif öğrencisi olan AÖF sisteminde yer alan öğrenciler, 3 ders sınavı olarak bilinen sınavların yapılış tarihini akademik takvimden sorguluyor. İşte, 2020 AÖF 3 ders sınavı hakkında ayrıntılar...
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AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi. Güncel açıklamalar haberimize eklenecektir.
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3 DERS SINAVI NE ZAMAN?
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan 3 ders sınavı için tarih bilgisi akademik takvimde yer almıyor.
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Bu sınav hakkında bir gelişme olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.