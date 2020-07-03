AÖF 3 ders sınavı ne zaman?

AÖF 2019-2020 bahar yarı yılı bitirme yani final sınavları online sistemle yapılmaya devam ediyor. Yaklaşık bir milyon aktif öğrencisi olan AÖF sisteminde yer alan öğrenciler, 3 ders sınavı olarak bilinen sınavların yapılış tarihini akademik takvimden sorguluyor. İşte, 2020 AÖF 3 ders sınavı hakkında ayrıntılar...