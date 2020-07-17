AÖF 2020 yaz okulu ne zaman başlayacak?

Üç ders sınav uygulamasında mezuniyet aşamasındaki öğrenci sadece bu yıl kayıt yaptırıp, başarısız olduğu üç dersten sınava girebilirken yaz okulu uygulamasında bu yıl kayıt yaptırmış olmak gibi bir önkoşul da bulunmuyor. Ayrıca yaz okulunda, öğrenciler sistemde açık olan derslerden hiçbir önkoşul olmadan istediği beş dersi alabilme imkânına sahip. Bu sayede öğrenciler üst sınıftan ders alarak erken mezun olma hakkı kazanmış oluyor.