AÖF 2020 yaz okulu ne zaman başlayacak?

Anadolu Üniversitesi, sadece mezun aşamasındaki öğrencilerin daha önce kayıt yaptırdıkları üç dersten sınava girebildiği üç ders sınav uygulaması yerine Açıköğretim Sistemi'ndeki öğrencilerden gelen talep üzerine Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal'ın Üniversite Yönetimini, acil toplantıya çağırması ile 'Yaz Okulu'nun açılması yönünde karar aldı. Peki, AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak?
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Yaz okuluna sadece mezuniyet aşamasındaki üç dersi kalan sınırlı sayıdaki öğrenciler değil, mezuniyet aşamasında olsun olmasın Açıköğretim Sistemi'ndeki tüm öğrenciler başvurabiliyor ve tüm öğrenciler üç değil beş ders seçme hakkına sahip. İşte, 2020 AÖF yaz okulu hakkında tüm bilgiler...
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Üç ders sınav uygulamasında mezuniyet aşamasındaki öğrenci sadece bu yıl kayıt yaptırıp, başarısız olduğu üç dersten sınava girebilirken yaz okulu uygulamasında bu yıl kayıt yaptırmış olmak gibi bir önkoşul da bulunmuyor. Ayrıca yaz okulunda, öğrenciler sistemde açık olan derslerden hiçbir önkoşul olmadan istediği beş dersi alabilme imkânına sahip. Bu sayede öğrenciler üst sınıftan ders alarak erken mezun olma hakkı kazanmış oluyor.
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AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi'nin yaz okuluyla ilgili kararı geçtiğimiz günlerde belli oldu. AÖF yaz okulu ile ilgili yapılacak yeni düzenleme Anadolu Üniversitesi'nin resmi adresi üzerinden duyuruldu. Yapılan duyuruya göre eylül ayında yapılacak olan yaz okulu pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacak.
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Anadolu Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, yaz okuluyla ilgili şu ifadeler kullanıldı;
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Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Yaz Okulu” yerine “Üç Ders Sınavı” uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu’nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.