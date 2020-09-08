Gündem Haber Giriş: 08 Eylül 2020 - 22:09 | 08 Eylül 2020 - 22:09

AÖF 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuç tarihi

AÖF yaz okulu sınav sonuçları öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Online sistemler gerçekleşen 2019-2020 Öğretim Yılı AÖF yaz okulu sınavları, 9 Eylül 2020 Çarşamba günü tamamlanacak. 5 gün süren sınavın sonuçları yapılan değerlendirmenin ardından Anadolu Üniversitesi tarafından erişime açılacak. Söz konusu sınavın tamamlanmasına kısa süre kala öğrencilerin gözü AÖF yaz okulu sınav sonuçlarına çevrildi. Peki, AÖF 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AÖF sınav sonuçlarıyla ilgili bilgiler.