AÖF 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuç tarihi
AÖF yaz okulu sınav sonuçları öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Online sistemler gerçekleşen 2019-2020 Öğretim Yılı AÖF yaz okulu sınavları, 9 Eylül 2020 Çarşamba günü tamamlanacak. 5 gün süren sınavın sonuçları yapılan değerlendirmenin ardından Anadolu Üniversitesi tarafından erişime açılacak. Söz konusu sınavın tamamlanmasına kısa süre kala öğrencilerin gözü AÖF yaz okulu sınav sonuçlarına çevrildi. Peki, AÖF 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AÖF sınav sonuçlarıyla ilgili bilgiler.
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1
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Anadolu Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakülteleri yaz okulu sınavları 05 Eylül-09 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında internet ortamında gerçekleşen AÖF yaz okulu sınavının değerlendirme sonuçları https://www.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden öğrenilecek. Ancak sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.
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AÖF YAZ OKULU SINAVLARINDA SON GÜN NE ZAMAN?
Yaz Okulu Sınavları, 05 Eylül 2020 Cumartesi gününden başlayarak 09 Eylül 2020 Çarşamba günü 23.59’a kadar (Türkiye saatiyle) 5 gün erişime açık olacaktır.
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AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olduğu zaman gelişmeleri haberlerimizde aktaracağız.
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AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU
İnternet başvuruları 31 Ağustos 2020 - 16 Ekim 2020 tarihleri aralığında yapılacak. AÖF bürosundan yapılacak kayıtlar ise 31 Ağustos 2020 - 15 Ekim 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
Adaylar, //aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “İkinci Üniversite” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.
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Okudukları veya mezun oldukları alanlar haricinde adaylardan lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecekler.