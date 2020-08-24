AOC CQ27G2U oyuncu monitörü incelemesi

Oyuncular için işlemci, RAM, ekran kartı, anakart dahil tüm donanım bileşenlerinin ayrı bir önemi var. Bazı klavye ve fare modelleri bile oyunculara özel olarak tasarlanıyor. Monitörler de buna dahil. AOC'nin ürettiği yeni ürünlerden CQ27G2U bu hafta konuğumuz oldu.