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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 24 Ağustos 2020 - 14:19 | 

AOC CQ27G2U oyuncu monitörü incelemesi

Özellikle monitörleriyle bilinen AOC'nin oyuncular için geliştirdiği monitörlerden biri olan CQ27G2U model ürünü inceledik. İşte ürünün öne çıkan özellikleri...

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Oyuncular için işlemci, RAM, ekran kartı, anakart dahil tüm donanım bileşenlerinin ayrı bir önemi var. Bazı klavye ve fare modelleri bile oyunculara özel olarak tasarlanıyor. Monitörler de buna dahil. AOC'nin ürettiği yeni ürünlerden CQ27G2U bu hafta konuğumuz oldu.

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2560x1440 piksel ekran çözünürlüğü sunan ve Quad HD çözünürlüğü destekleyen ürün, 16:9'luk geniş ekranı oyunculara sunuyor. 27 inç ekran büyüklüğüne sahip olduğu için masaya yerleştirmek pek de zor olmuyor.

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Kavisli ekran, oyuncular için önemli; bu ürün de kavisli bir ekran tasarımıyla geliyor. AMD FreeSync Premium teknolojisini kullanan AOC CQ27G2U, ekran kartı ile monitörün yenileme hızlarının senkronize olmasına yardımcı oluyor.

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144 Hz ekran yenileme ve 1 mili saniye gecikme süresine sahip olan AOC CQ27G2U'da ayrıca LFC özelliği de var.

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Bu özellik ise çerçeve hızının yenileme hızından aşağı düşmesi halinde oluşabilecek takılma riskini azaltıyor. En azından şirketin iddiası bu yönde. Ancak piyasaya yeni çıkan Death Stranding oyununu deneyimlerken herhangi bir sorun yaşamadık.

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Kavisli tasarımın üzerinde de biraz durmak gerekiyor. Düz panellere göre ekranın karşısındayken görüntüye daha iyi odaklanabilirken, sadece oyunlarda değil filmlerde de bu farkı görebiliyorsunuz.

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Gelelim tepkime süresine... Ürün, 1 ms tepkime süresiyle kutusundan çıkıyor. Tepkime süresi ne kadar az ise, görüntü ekrana o kadar akıcı bir şekilde geliyor demektir. Özellikle hızlı aksiyon sahneleri ve dramatik geçişlerde bu tepkime süresinin önemi hayli fazla.

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Üzerinde 2 adet HDMI yuvası bulunan üründe HDR desteği bulunmuyor.

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