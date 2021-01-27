Antalya'yı fırtına vurdu

Antalya'da dün akşam saatlerinde başlayan yağış, kuvvetli rüzgarla birlikte etkili oldu. Hızı 90 kilometreyi bulan fırtına, Antalya Havalimanı'na uçakların inişine engel oldu. Fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, araçlar göle dönen yollarda mahsur kaldı, liman trafiğe kapatıldı, halı firmasına ait standın fırtına nedeniyle devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı, Serik'te seraları su bastı Serik'te fırtına nedeniyle gönderdeki Türk Bayrağı'nın bir bağlantısı koptu. Bayrağı gören 2 kişi kepçe ile duruma müdahale etti. Yağışın bugün akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.