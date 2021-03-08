Antalya'ya Rus turist akını! Yat turuna çıkıp denize girdiler

'BU MEVSİMDE DENİZE GİRMENİN KEYFİNİ YAŞADIM' Denizin keyfini çıkaran Rus turistlerden Sinitsin Kirik, "Kekova'ya ilk kez geldim. İnsanı büyüleyen bir yer. Bu mevsimde denize girmenin keyfini yaşadım. Bu mevsimde denize girmek benim için bir hayaldi. Bu hayalim gerçek oldu. Türkiye'yi ve Türkleri çok seviyorum. Barış ve dostluk içinde yaşıyoruz iki ülke olarak. Noel Baba, Myra ve Kekova'daki tarihi binlerce yıldır koruyanlara teşekkür ediyorum" dedi.