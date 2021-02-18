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HaberlerGündem HaberleriAntalya’nın konuştuğu dehşette çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş, yakınları gözyaşlarına boğuldu
GeriGündem Antalya’nın konuştuğu dehşette çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş, yakınları gözyaşlarına boğuldu
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Gündem
Bülent TATOĞULLARI- Semih ERSÖZLER/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 18 Şubat 2021 - 12:57 | 

Antalya’nın konuştuğu dehşette çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Antalya’da doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt (58), diyetisyen eşi Gamze Kaçar Bozkurt’u (38) tabancayla katledip aynı silahla intihar etti. Doktorun, yaş farkından dolayı kıskandığı eşiyle sürekli tartıştığı iddia edildi. Çiftin kentte yayımlanan bir magazin dergisinin bu ayki sayısında tanışma hikayelerini ve aralarındaki aşkı anlattığı ortaya çıktı. Gamze Bozkurt'un eşi ile ilgili ''Beni Kaan Bey'in zekası ve merhameti etkiledi" sözleri dikkat çekti. Gamze Kaçar Bozkurt'un cenazesi yakınları tarafından morgdan alındı, bu sırada genç kadının annesi ve kız kardeşi sinir krizi geçirdi. Sürekli ağlayan kız kardeşi Gözde Sema Demirkaynatan, ''Yaşarken öldüm ben. O benim annemdi, her şeyimdi. Katledildi'' dedi.

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