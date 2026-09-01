Antalya'nın en tehlikeli mahallesiydi: Sopalarla kovalıyorlardı! Bir yılda her şey değişti: 'Helikopter sesleriyle uyandık'

"KONTROLLER ARTTI, HUZUR ORTAMI SAĞLANDI"

Geçtiğimiz yıla kadar mahalle sakinlerinin kendi imkanları ile uyuşturucu kullanan ve satanlara karşı mücadele etmeye çalıştığını anlatan Yikrik, mahallenin merkezine kurulan Mobil Karakol sonrası sıklaşan denetim ve operasyonlar sonucu mahallede huzur ve güven ortamının eskiye oranla büyük aşama sağlandığını vurguladı.

Yikrik, "Biz onları kendi imkanlarımızla burada site sakinleriyle beraber çıkartmaya çalıştık, kovaladık, mücadele verdik. Bir şekilde biraz uzaklaştırmaya başladık ama bitiremedik. Bizim burada karakolumuz yoktu. Mobil karakol getirdiler, kurdular. Bölgeden uzaklaşmaya başladı burada yaşayan, uyuşturucu kullanan kesim. Onların sayesinde burada kontroller arttı. Parklarda kimlik sorguları, üst baş aramaları gerçekleştirildi. Doğal olarak bizim için huzurlu bir yaşam alanı oluşmuş oldu. Operasyonlar daha çok sıklaşmış oldu. Helikopter sesleriyle uyandık sabahları bizi biraz etkiledi ama tabii ki yine bizim huzurumuz içindi. Başardılar da sağ olsunlar" ifadelerini kullandı.