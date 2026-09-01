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Antalya'nın en tehlikeli mahallesiydi: Sopalarla kovalıyorlardı! Bir yılda her şey değişti: 'Helikopter sesleriyle uyandık'

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#Antalya#Uyuşturucu#Polis Merkezi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2026 14:49

Antalya'da sokaklarında bir zamanlar uyuşturucu satıcıları ve madde bağımlılarının gezdiği, durumdan rahatsız olan mahalle sakinlerinin sopalarla madde bağımlısı ve satıcıları kovaladığı Zeytinköy'de (Yeşildere Mahallesi) Antalya Emniyeti'nin mahallenin merkezine kurduğu mobil karakol sonrası aradan geçen 1 yılda önemli yol katedildi. "Sabahları helikopter sesleriyle uyandık ama bizim huzurumuz içindi" diyen mahalleli, sıklaşan operasyonlar ve 24 saat süren denetimlerle rahat bir nefes aldı.