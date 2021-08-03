Gündem Semih ERSÖZLER- Mehmet ÇINAR- Adem AKALAN- Aslı DURAN- Alparslan ÇINAR- İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) Haber Giriş: 03 Ağustos 2021 - 12:44 | 03 Ağustos 2021 - 12:44

Antalya'da yangında mucize kurtuluş!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde farklı noktalarda etkisini sürdüren orman yangınına karadan ve havadan müdahaleye devam ediliyor. Yangında 6 kişilik ailesi ile havuza girerek kurtulan Harun Yılmaz ise yaşadığı korku dolu anları anlattı. Yılmaz, 'Kaçacak bir yerimiz yoktu. Tekrar dönsem arabanın içerisinde hepimiz yanacaktık. Burada havuz olduğunu görünce korkuluk demirlerinin üzerinden atlayıp buraya girdik. Uzun süre havuzun içerisinde kaldık. Villa tutuştu, yıkılsaydı yine ölecektik. Havuzdan çıktık ve çocukları güvenli bir alana ulaştırınca gidip yardım istedim.' ifadelerini kullandı.