Gündem Semih ERSÖZLER- İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) Haber Giriş: 06 Mayıs 2021 - 10:05 | 06 Mayıs 2021 - 10:05

Antalya'da tam kapanmayı unutturan dilekler

Türkiye'nin turizm merkezlerinden Antalya'da hıdırellez dileklerini denizle buluşturmak isteyen kişiler, tam kapanma tedbirlerini ihlal etti. Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü yere gelen onlarca kişi, dileklerini yazdıkları kağıtları suya atarken, Konyaaltı Sahili'nde de az sayıda kişi, dileklerini denizle buluşturdu. Bülent Kutluay, evinin, sahilin karşısında olduğunu söyleyerek, "Hıdırellez inancım var. Evimin bahçesinden topladığım gül yapraklarını ve zeytin dallarını, dilek kağıtlarımla birlikte denize atacağım.'' dedi.