MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAntalya'da şiddetli yağışın zararı büyük! Plakalar düştü, böyle sergilediler
GeriGündem Antalya'da şiddetli yağışın zararı büyük! Plakalar düştü, böyle sergilediler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Ahmet İSTEK- Alparslan ÇINAR- İbrahim LALELİ- Semih ERSÖZLER/ ANTALYA (DHA)-
Haber Giriş: 29 Aralık 2020 - 11:36 | 

Antalya'da şiddetli yağışın zararı büyük! Plakalar düştü, böyle sergilediler

Meteoroloji'nin 'sarı alarm' verdiği Antalya'da dünden bu yana etkili olan sağanak yağış, kent merkeziyle birlikte batı ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, onlarca araç yolda mahsur kaldı. Su baskınından etkilenip düşen onlarca aracın plakası ise yağmur sularına karıştı. Kent merkezine son 24 saat içerisinde metrekareye 157,5 kilogram yağmur düştü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news
2
Abone Olgoogle-news
3
Abone Olgoogle-news
4
Abone Olgoogle-news
5
Abone Olgoogle-news
6
Abone Olgoogle-news
7
Abone Olgoogle-news
8
Abone Olgoogle-news
9
Abone Olgoogle-news
10
Abone Olgoogle-news
11
Abone Olgoogle-news
12
Abone Olgoogle-news
13
Abone Olgoogle-news
14
Abone Olgoogle-news
15
Abone Olgoogle-news
16
Abone Olgoogle-news
17
Abone Olgoogle-news
18
Abone Olgoogle-news
19
Abone Olgoogle-news
20
Abone Olgoogle-news
21
Abone Olgoogle-news
22
Abone Olgoogle-news
23
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi