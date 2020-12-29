Ahmet İSTEK- Alparslan ÇINAR- İbrahim LALELİ- Semih ERSÖZLER/ ANTALYA (DHA)-
Haber Giriş: 29 Aralık 2020 - 11:36 |
Antalya'da şiddetli yağışın zararı büyük! Plakalar düştü, böyle sergilediler
Meteoroloji'nin 'sarı alarm' verdiği Antalya'da dünden bu yana etkili olan sağanak yağış, kent merkeziyle birlikte batı ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, onlarca araç yolda mahsur kaldı. Su baskınından etkilenip düşen onlarca aracın plakası ise yağmur sularına karıştı. Kent merkezine son 24 saat içerisinde metrekareye 157,5 kilogram yağmur düştü.