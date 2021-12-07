Antalya’da okullar tatil mi? Yarın okullar var mı? Antalya Valiliği’nden rüzgar ve fırtına uyarısı

Antalya’da okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Antalya’da yaşayan vatandaşlar fırtınanın etkisi ile beraber okullardaki son durumu merak etmeye başladılar. Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 08.12.2021 Çarşamba günü gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklenildiği duyuruldu, tatil ile ilgili ise bir açıklama yapılmadı.