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Gündem
Haber Giriş: 07 Aralık 2021 - 09:23 | 

Antalya’da okullar tatil mi? Yarın okullar var mı? Antalya Valiliği’nden rüzgar ve fırtına uyarısı

Antalya’da okulların tatil olup olmadığı merak edilen konulardan biri oldu. Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada vatandaşlara kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Ayrıca yapılan açıklamada fırtınanın sona ereceği tarih açıklandı. Peki, Antalya’da okullar tatil mi? Yarın okullar var mı?

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Antalya’da okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Antalya’da yaşayan vatandaşlar fırtınanın etkisi ile beraber okullardaki son durumu merak etmeye başladılar. Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 08.12.2021 Çarşamba günü gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklenildiği duyuruldu, tatil ile ilgili ise bir açıklama yapılmadı.
2ANTALYA’DA OKULLAR TATİL Mİ

ANTALYA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya’da okulların tatil olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada vatandaşlar rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıldı. Ayrıca açıklamada fırtınanın sona ereceği saat hakkında bilgi verildi.
3ANTALYA VALİLİĞİ’NDEN RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

ANTALYA VALİLİĞİ’NDEN RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın 07.12.2021 Salı sabah ilk saatlerden itibaren güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-74 km/saat), yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına (75-88 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 08.12.2021 Çarşamba günü gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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