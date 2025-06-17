Antalya'da müthiş anlar! Görünce hiç düşünmeden tırmandılar... Şeyda hemşire kucağında severek kıyıya çıkardı

Kediyi bulunduğu yerden kurtardık. Biraz sağımızı, solumuzu tırmaladı ama oradan aldık. Hemşire arkadaşımızın kucağına verdik ve o da kediyle yakından ilgilendi. Tabii çok stres içindeydi. Susamıştı, su verdik" diye konuştu.

'BÜYÜK MUTLULUK YAŞADIK'

Kemal Macit, "Müthiş bir duygu içerisindeyim. Bir canı oradan kurtardık ama aslında o canla beraber kaç yavrusu varsa, yavrularını da kurtarmanın mutluluğu içindeyiz. O yavrular da kurtulmuş oldu. Yoksa yavrular da maalesef bulunduğu yerde ölebilirdi. Anne yavrularına kavuştu, biz de büyük bir mutluluk yaşadık" dedi.