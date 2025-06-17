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Antalya'da müthiş anlar! Görünce hiç düşünmeden tırmandılar... Şeyda hemşire kucağında severek kıyıya çıkardı

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#Antalya#Kedi#SUP Board
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2025 11:40

Antalya'da SUP board (ayakta kürek sörfü) yapan AKUT gönüllüsü Kemal Macit, hemşire Şeyda Aka ve sporcu Can Çınar, falezlerde mahsur kalan anne kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Kemal Macit, "Anne yavrularına kavuştu, biz de büyük bir mutluluk yaşadık" dedi.