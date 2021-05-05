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Gündem
Adem AKALAN/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 05 Mayıs 2021 - 10:58 | 

Antalya'da kadın polise ahlaksız teklifte bulunan İngiliz turist yine gözaltında

Antalya'da maske takması konusunda kendisini uyaran polisin yanındaki kadın meslektaşını gösterip 'Beğendim, bana göndersene' deyince gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede hakimlik tarafından serbest bırakılan Letonya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs (34), dün akşam saatlerinde maskesiz yakalandı. Kimlik ve pasaport ibrazında da bulunmayan, maske takmasını isteyen polislere zorluk çıkaran, bağırıp hakaret eden Solovjovs, gözaltına alındı

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