Antalya'da kadın polise ahlaksız teklifte bulunan İngiliz turist yine gözaltında
Antalya'da maske takması konusunda kendisini uyaran polisin yanındaki kadın meslektaşını gösterip 'Beğendim, bana göndersene' deyince gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede hakimlik tarafından serbest bırakılan Letonya asıllı İngiliz turistDmitrijs Solovjovs (34), dün akşam saatlerinde maskesiz yakalandı. Kimlik ve pasaport ibrazında da bulunmayan, maske takmasını isteyen polislere zorluk çıkaran, bağırıp hakaret eden Solovjovs, gözaltına alındı