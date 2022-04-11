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Antalya'da hayalindeki işletmeyi açtı! 9 günde hayatının şokunu yaşadı

#Antalya#Polis#Dolandırıcılık

20 yıl Almanya'da kaldıktan sonra Antalya'da hayali olan pastaneyi açan 56 yaşındaki girişimci kadın, ortağının 9 gün sonra ayırılma kararıyla şoke oldu. İş yeri devir olmadan parasını isteyen karşı taraf, iddiaya göre girişimci kadının kızına boş senede imza attırıp, kapısına haciz gönderdi. Her gün haciz korkusu yaşadıklarını dile getiren Yurdagül Noyman, “Bunu hak etmedik. Onların benden alacağı para neyse onu ödeyeceğim. Ama gidilen yol yol değil. Senedi geri versinler, kızımın mesleği ile oynamasınlar.'' dedi.

1/4Antalyada hayalindeki işletmeyi açtı 9 günde hayatının şokunu yaşadı
2/4Antalyada hayalindeki işletmeyi açtı 9 günde hayatının şokunu yaşadı
3/4Antalyada hayalindeki işletmeyi açtı 9 günde hayatının şokunu yaşadı
4/4Antalyada hayalindeki işletmeyi açtı 9 günde hayatının şokunu yaşadı
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#Antalya#Polis#Dolandırıcılık