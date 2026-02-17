×
Antalya'da delikten görüntüledi: Yüksekliği 40 metreyi buluyor! 'Normalde karşılaştığımız bir şey değil'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2026 10:53

Antalya'nın dünyaca ünlü doğal değeri, yüksekliği 40 metreyi bulan falezlerde beton, taş, ahşap ve demir kullanılarak yapılan kaçak barakalar, dalgıç Hüseyin Fırat tarafından görüntülendi. Kaçak barakalarda güvenlik kamerası, duş dahi bulunuyor. Fırat "Yapıyı ilk gördüğümüzde çok şaşırdık. Çünkü normalde karşılaştığımız bir şey değil." dedi.