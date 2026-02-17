Antalya'da delikten görüntüledi: Yüksekliği 40 metreyi buluyor! 'Normalde karşılaştığımız bir şey değil'

'ORASI ÖZEL BİR APARTMANA AİTMİŞ'

Baraka yapıların genişlemeye devam ettiğini belirten Fırat, "Biz yapıyı bulduğumuzda bazı kısımları daha bitmemişti. İçinde bir yaşam alanı oluşturulmaya başlanmış. Dikkatimizi çekti ve bunu takipçilerimizle paylaşmak istedik. İlgili kamu kurumlarının da gerekli işlemleri yapacağını düşünüyoruz. Konyaaltı'ndaki yapı daha farklıydı. Dışarıdan baktığımızda bir mağaranın etrafı sanki betonla çevrilmiş, kapatılmış. Girişine bir kamera konulmuş. İçerisinde o kapının küçük bir boşluk vardı. Oradan baktığımızda, içerisinde özel eşyalar gördük. Bazı av malzemeleri, duş alanı, asansör vardı. Öğrendiğimiz kadarıyla orası bir özel apartmana aitmiş" diye konuştu.