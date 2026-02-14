Antalya'da 24 saatte metrekareye 74,4 kilogram yağış düştü! Çay taştı, mahsur kalanlar kurtarıldı

SERİK'TE BARINAKTA MAHSUR KALAN 27 KÖPEK KURTARILDI

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'nde yağışın etkisiyle Köprüçay Irmağı'nın taşması sonucu Ahmediye mevkisinde bulunan özel mülkte bakılan çok sayıda köpeğin mahsur kaldığı ihbarında bulunuldu. Bunun üzerine bölgeye AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Gönüllüler ve hayvanseverlerin de desteğiyle yaklaşık 1 metre suyun içinde kalan 27 köpek zodyak botlara alınarak kurtarıldı. Aralarında yavruların da bulunduğu köpekler korumaya alındı. Boğazkent Mahalle Muhtarı Özkan Uysal, "Dün saat 19.30 sıralarında bize gelen haberde Ahmediye mevkisinde bir özel mülk var. Buraya vatandaş, Almanya'da yaşadığı söyleniyor, 27 köpek için barınak yapmış. Kendisi yurt dışında, köpekler mahsur kalmış. AFAD, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden, çevreden hayvanseverler geldi. Hep beraber 27 hayvan saat 02.00 gibi kurtarıldı. 1- 1,5 metre su yükselmesi vardı. Hayvanlar kulübelerin üzerine çıkmışlar, korkmuşlardı. Hayvanları sevgiyle kucakladık. Hayvanseverlere teslim ettik. Buranın yasal bir durumu var mı bilmiyorum ama 27 köpeğin bu şekilde bırakılması bence caniliktir" dedi.