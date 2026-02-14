×
Antalya'da 24 saatte metrekareye 74,4 kilogram yağış düştü! Çay taştı, mahsur kalanlar kurtarıldı

Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2026 15:10

Antalya'da etkili olan ve yer yer şiddetini artıran kuvvetli sağanak kent merkezinin yanı sıra özellikle Alanya, Kaş, Manavgat, Serik, Finike, Kemer ve Döşemealtı ilçelerinde su taşkınları ve hasara neden oldu. Evler, işletmeler ve meyve bahçeleri su altında kaldı. Alanya'da seviyesi yükselen Dim Barajı nedeniyle bodrum ve zemin katların tahliye edilmesi için uyarı yapıldı. Özel bir tesiste mahsur kalan köpekler botlarla kurtarıldı.