Antalya yıllar sonra kar gördü... Antalya'ya en son ne zaman kar yağmıştı?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Turizm merkezleri yoğun kar altında Yıllık sonra ilk... Yollar kapandıTurizm merkezleri yoğun kar altında! Yıllık sonra ilk... Yollar kapandı#Kar Yağışı
İstanbulda kar devam edecek mi Canlı yayında açıkladıİstanbul'da kar devam edecek mi? Canlı yayında açıkladı#İstanbul Kar
G.Sarayın getirdiği Campos şaşkın: Bu takım Barcelona mıG.Saray'ın getirdiği Campos şaşkın: Bu takım Barcelona mı?#Galatasaray
İstanbul kara teslim Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı... Özel araçların trafiğe çıkması yasaklandıİstanbul kara teslim! Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı... Özel araçların trafiğe çıkması yasaklandı#Yoğun Kar
Ünlü oyuncu mahsur kaldı, yardım istedi: 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyorÜnlü oyuncu mahsur kaldı, yardım istedi: 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor#Şafak Sezer
Kar yağdı, Arnavutköyde mahsur kaldılar Otel fırsatçılığı iddiası: 100 Euro istediler, bu kadar da olmaz ki...Kar yağdı, Arnavutköy'de mahsur kaldılar! Otel fırsatçılığı iddiası: 100 Euro istediler, bu kadar da olmaz ki...#İstanbul
Yine yakalandı... Çok konuşulacak itirafYine yakalandı... Çok konuşulacak itiraf#Boris Johnson
İşte Bitcoini yükselten sebep Fitchin açıklamasına dikkat...İşte Bitcoin'i yükselten sebep! Fitch'in açıklamasına dikkat...#Kripto Para
Stefan Kuntz: Milli Takıma yeni isimler gelebilir, Burak Yılmaz olmazsa...Stefan Kuntz: "Milli Takım'a yeni isimler gelebilir, Burak Yılmaz olmazsa..."#A Milli Takım
Komşuda Elpis alarmı... Kar hayatı felç etti Ordu yardıma çağrıldıKomşuda Elpis alarmı... Kar hayatı felç etti! Ordu yardıma çağrıldı#Yunanistan
Fenerbahçede ayrılık haftası 6 önemli isim...Fenerbahçe'de ayrılık haftası! 6 önemli isim...#Fenerbahçe
Numan Kurtulmuş: Sedef Kabaşın sözleri milli iradeye hakarettirNuman Kurtulmuş: Sedef Kabaş'ın sözleri milli iradeye hakarettir#Numan Kurtulmuş
Canım abim... Gözyaşlarımı tutamıyorum'Canım abim... Gözyaşlarımı tutamıyorum!'#Ayberk Pekcan
Umuttan mı Umutsuzluktan mıUmuttan mı? Umutsuzluktan mı?#Fatma Girik
Uyanmak için en güzel manzara'Uyanmak için en güzel manzara'#Ünlülerden Kar Manzaraları
HABERLERGündem Haberleri

Antalya yıllar sonra kar gördü... Antalya'ya en son ne zaman kar yağmıştı?

#Antalya#Antalya Kar#Antalya En Son Kar

Antalya yıllar sonra kar yüzü gördü. Yaz aylarında sıcaklık rekorlarının kırıldığı Turizm kenti Antalya'da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, geçen hafta ortasından itibaren düşmeye başlamıştı. Peki, Antalya'ya en son ne zaman kar yağmıştı?

1/3Antalya yıllar sonra kar gördü... Antalyaya en son ne zaman kar yağmıştı

Antalya'da kayıtlı zamanların en yüksek kar kalınlığı 7 Ocak 1993 tarihinde 5 santim olarak ölçülmüştü. Meteorolojinin uyarıları doğrultusunda 29 yıl ardından ilk kar 25 Ocak gece yarısı düştü.

2/3Antalya yıllar sonra kar gördü... Antalyaya en son ne zaman kar yağmıştı

Yağış, kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, yüksek rakımlı yerlerde kar şeklinde görüldü. Sabaha karşı karın yağacağı haberini alan Antalyalılar gece uyumadı. Kent merkezine aileleriyle birlikte inenler, yağışla birlikte büyük sevinç yaşadı.

3/3Antalya yıllar sonra kar gördü... Antalyaya en son ne zaman kar yağmıştı

Zaman zaman şiddetini arttıran kar yere düşer düşmez erirken, birçok kişi o anları cep telefonları ile görüntüledi. Bazıları kar altında koşup eğlenirken, bazıları da uzaklardaki sevdiklerini telefonla arayarak heyecanlarını paylaştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Antalya Kar#Antalya En Son Kar