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Hürriyet
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DHA - AA
Haber Giriş: 14 Aralık 2020 - 10:43 | 

Antalya ve İzmir'de alarm! Risk devam ediyor! Siren sesleriyle uyarı...

Antalya'nın Serik ilçesinde, dün başlayıp, gece boyu yer yer şiddetli olarak etkisini sürdüren yağış nedeniyle tarım alanları ve seralar, sular altında kaldı. Bölgede yağışın devam ettiği ve Acısu Deresi'nde taşkın riski olduğu belirtildi. Öte yandan İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yağmurun ardından denizin taşması sonucu çok sayıda araç su içerisinde kalırken, vatandaşlar araçlarını kurtarmak için çaba harcarken belediye siren sesleriyle uyarı yaptı. Menderes'de derede sürüklenen araçta kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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