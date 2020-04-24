Antalya iftar vakti Ramazan imsakiyesi 2020: Antalya iftar saati kaçta?

İftar saatinden 2 saat önce pide imalatının duracağını söyleyen Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, Antalya’da pideye bu sene zam yapılmadı. 300 gram pide, bu sene de geçen seneki fiyat olan 3 liradan satılacak. Koranavirüsün ardından oluşan ekonomik zorluk nedeniyle Kepez ilçesindeki fırıncı arkadaşlarımız kendi aralarında bir karar aldı. Karar neticesinde Kepez bölgesinde Ramazan pidesi 2,5 liradan satılacak. İçişleri Bakanlığımızın almış olduğu karar neticesinde iftar saatinden 2 saat önce imalat durdurulacak" dedi.



Fırınların önünde sosyal mesafe kuralına uyulması için 1 kişinin görev yapacağını söyleyen Başkan İnce, Tezgah önündeki yığılmaları ve oluşabilecek kuyruğu önlemek için Antalya’daki 275 fırında akşam saatlerinde sosyal mesafe kuralına uyulması için bir kişi görev yapacak. İmalatın durmasından sonra ise sabahtan stoklanan pide fırınların kapanış saatine kadar satılacak. Yasak boyunca fırınlarımızın ekmek satmak için gezen araçları ramazan pidesi de satacak. Aynı zamanda yasak boyunca fırınlarımızda ve ekmek satış araçlarımızda gazete satışı da devam edecek" diye konuştu.