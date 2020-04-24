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Haber Giriş: 24 Nisan 2020 - 17:09,

Antalya iftar vakti Ramazan imsakiyesi 2020: Antalya iftar saati kaçta?

Ramazan ayının ilk iftarı için Antalya iftar saati araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2020 Antalya Ramazan İmsakiyesi üzerinden illerindeki iftar ve sahur saatleri konusunda bilgi edinebiliyor. Peki, Antalya'da iftar saat kaçta yapılacak ve Antalya iftar saati önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek? İşte, Mübarek Ramazan ayı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Antalya iftar saatleri ve 2020 imsakiye bilgileri

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Antalya iftar vakti için geri sayım başladı. Oruçlarını açarak ibadetlerini yerine getirecek olan kent sakinleri, Antalya iftar saati bilgilerine göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, iftar sofrası etrafında buluşulacak olan bu önemli anın ifa edileceği Antalya iftar saati kaç olacak? İşte, kentte yaşayan binlerce kişinin merakla araştırdığı 2020 Antalya imsakiye bilgileri ve detaylı bilgiler

ANTALYA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Antalya ilk iftar saati 19.30 olacak. Antalya'da teravih saati ise 20.55 olarak eda edilecek.

ANTALYA İMSAKİYE BİLGİLERİ 2020

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:3719:4721:08*
225.04.202004:3519:4721:09
326.04.202004:3419:4821:11
427.04.202004:3219:4921:12
528.04.202004:3119:5021:13
629.04.202004:2919:5121:14
730.04.202004:2719:5221:16
801.05.202004:2619:5321:17
902.05.202004:2419:5421:18
1003.05.202004:2319:5521:19
1104.05.202004:2219:5521:20
1205.05.202004:2019:5621:22
1306.05.202004:1919:5721:23
1407.05.202004:1719:5821:24
1508.05.202004:1619:5921:25
1609.05.202004:1420:0021:27
1710.05.202004:1320:0121:28
1811.05.202004:1220:0121:29
1912.05.202004:1120:0221:30
2013.05.202004:0920:0321:32
2114.05.202004:0820:0421:33
2215.05.202004:0720:0521:34
2316.05.202004:0620:0621:35
2417.05.202004:0420:0721:36
2518.05.202004:0320:0721:38
2619.05.202004:0220:0821:39**
2720.05.202004:0120:0921:40
2821.05.202004:0020:1021:41
2922.05.202003:5920:1121:42
3023.05.202003:5820:1121:43


ANTALYA VE TÜM İLLERİN İMSAKİYE BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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ANTALYA’da, 3 liradan satılan 300 gr ramazan pidesine bu yıl zam gelmediği açıklandı. Aynı zamanda sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sokaklarda gezen ekmek satış araçları, ramazan boyunca pide de satacak.

Ramazan ayı boyunca vatandaşların iftar sofralarından eksik olmayan ramazan pidesinin satışı başladı. Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınların önünde kuyruk oluşmaması için iftar zamanından 2 saat önce pide üretimi sonlandırılacak. Ramazan ayının ilk günü nedeniyle Antalya’daki fırınlarda da pide üretimleri başladı. Antalya’da bu yıl pide fiyatlarına zam yapılmayarak 3 liradan satılma kararı alındı. Sokağa çıkma yasağında vatandaşlara ekmek satmak için sokaklarda gezen araçlar, ramazan ayı boyunca pide de satacak. Antalya Fırıncılar Odası’nın almış olduğu kararla akşam saatlerinde oluşabilecek yoğunlukta sosyal mesafe kuralına uyulması için her fırın önünde bir kişi görev yapacak. Öğle saatlerinde sokaklarda gezen ekmek satış araçları ise ’sıcak ramazan pidesi’ anonsu yaparak, sokaklarda gezecek.

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İftar saatinden 2 saat önce pide imalatının duracağını söyleyen Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, Antalya’da pideye bu sene zam yapılmadı. 300 gram pide, bu sene de geçen seneki fiyat olan 3 liradan satılacak. Koranavirüsün ardından oluşan ekonomik zorluk nedeniyle Kepez ilçesindeki fırıncı arkadaşlarımız kendi aralarında bir karar aldı. Karar neticesinde Kepez bölgesinde Ramazan pidesi 2,5 liradan satılacak. İçişleri Bakanlığımızın almış olduğu karar neticesinde iftar saatinden 2 saat önce imalat durdurulacak" dedi.

Fırınların önünde sosyal mesafe kuralına uyulması için 1 kişinin görev yapacağını söyleyen Başkan İnce, Tezgah önündeki yığılmaları ve oluşabilecek kuyruğu önlemek için Antalya’daki 275 fırında akşam saatlerinde sosyal mesafe kuralına uyulması için bir kişi görev yapacak. İmalatın durmasından sonra ise sabahtan stoklanan pide fırınların kapanış saatine kadar satılacak. Yasak boyunca fırınlarımızın ekmek satmak için gezen araçları ramazan pidesi de satacak. Aynı zamanda yasak boyunca fırınlarımızda ve ekmek satış araçlarımızda gazete satışı da devam edecek" diye konuştu.

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Pide almak için fırına gelen Ramazan Yıldırım, Uygulamadan memnunuz. Ben akşam saatlerinde kalabalığa kalmamak için bu saatte fırına geldim. Geçtiğimiz senelerde oluşan kuyrukların önüne geçilmiş oldu" dedi.

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