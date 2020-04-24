Antalya iftar vakti Ramazan imsakiyesi 2020: Antalya iftar saati kaçta?
Ramazan ayının ilk iftarı için Antalya iftar saati araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2020 Antalya Ramazan İmsakiyesi üzerinden illerindeki iftar ve sahur saatleri konusunda bilgi edinebiliyor. Peki, Antalya'da iftar saat kaçta yapılacak ve Antalya iftar saati önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek? İşte, Mübarek Ramazan ayı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Antalya iftar saatleri ve 2020 imsakiye bilgileri
Antalya iftar vakti için geri sayım başladı. Oruçlarını açarak ibadetlerini yerine getirecek olan kent sakinleri, Antalya iftar saati bilgilerine göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, iftar sofrası etrafında buluşulacak olan bu önemli anın ifa edileceği Antalya iftar saati kaç olacak? İşte, kentte yaşayan binlerce kişinin merakla araştırdığı 2020 Antalya imsakiye bilgileri ve detaylı bilgiler
ANTALYA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
Antalya ilk iftar saati 19.30 olacak. Antalya'da teravih saati ise 20.55 olarak eda edilecek.
ANTALYA İMSAKİYE BİLGİLERİ 2020
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:37
|19:47
|21:08*
|2
|25.04.2020
|04:35
|19:47
|21:09
|3
|26.04.2020
|04:34
|19:48
|21:11
|4
|27.04.2020
|04:32
|19:49
|21:12
|5
|28.04.2020
|04:31
|19:50
|21:13
|6
|29.04.2020
|04:29
|19:51
|21:14
|7
|30.04.2020
|04:27
|19:52
|21:16
|8
|01.05.2020
|04:26
|19:53
|21:17
|9
|02.05.2020
|04:24
|19:54
|21:18
|10
|03.05.2020
|04:23
|19:55
|21:19
|11
|04.05.2020
|04:22
|19:55
|21:20
|12
|05.05.2020
|04:20
|19:56
|21:22
|13
|06.05.2020
|04:19
|19:57
|21:23
|14
|07.05.2020
|04:17
|19:58
|21:24
|15
|08.05.2020
|04:16
|19:59
|21:25
|16
|09.05.2020
|04:14
|20:00
|21:27
|17
|10.05.2020
|04:13
|20:01
|21:28
|18
|11.05.2020
|04:12
|20:01
|21:29
|19
|12.05.2020
|04:11
|20:02
|21:30
|20
|13.05.2020
|04:09
|20:03
|21:32
|21
|14.05.2020
|04:08
|20:04
|21:33
|22
|15.05.2020
|04:07
|20:05
|21:34
|23
|16.05.2020
|04:06
|20:06
|21:35
|24
|17.05.2020
|04:04
|20:07
|21:36
|25
|18.05.2020
|04:03
|20:07
|21:38
|26
|19.05.2020
|04:02
|20:08
|21:39**
|27
|20.05.2020
|04:01
|20:09
|21:40
|28
|21.05.2020
|04:00
|20:10
|21:41
|29
|22.05.2020
|03:59
|20:11
|21:42
|30
|23.05.2020
|03:58
|20:11
|21:43
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