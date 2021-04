Antalya İftar Vakti 2021: Antalya İftar saati ne zaman ve akşam ezanı saat kaçta? Bugün imsakiye takvimi ve sahur saatleri

"Kadayıf dolması ramazan ayının olmazsa olmazdır. Erzurum’da iftar çorba, kıyma ve kadayıf dolmasıyla açılır. Zengin, fakir farketmez kadayıf her evde olur. Erzurumlular kadayıf dolması yemezse kendilerini oruç tutmuş gibi hissetmiyor. Eskiden kadayıf dolması sultanların sofrasında olan bir tatlıydı. Ramazan ayında Erzurum’da her evde yapılıan bir tatlıdır. Biz bunu evlerin mutfağından çıkararak şerbetini şeklini değiştirip 365 gün boyunca internet üzerinden Türkiye’nin her noktasına yolluyoruz. Ramazanda kadayıf dolması satışları ikiye katlanır. Yapımı da çok kolaydır. Çiğ kadayıfın içine cevizi koyarak dolma gibi sarıyor ve yumurta sarısına batırıyoruz. Sonra tereyağında kızartıyor ve balın içine atıyoruz"