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Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 12:55 | 

Antalya İftar Vakti 2021: Antalya İftar saati ne zaman ve akşam ezanı saat kaçta? Bugün imsakiye takvimi ve sahur saatleri

Antalya'da iftara ne kadar kaldı sorusu ile ibadetlerini gerçekleştirmek üzere oruç tutan kişiler, 13 Nisan 2021 tarihinde iftar saatleri hakkında bilgi edinerek sofraların başına geçecek. Ramazan 2021'in ilk iftarı ile oruç ibadetine başlangıç yapacak olan kent sakinleri, Antalya iftar saatleri bilgisine göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye 2021 bilgilerine göre Antalya'da akşam ezanı saat kaçta okunuyor ve iftara ne kadar kaldı? İşte, Antalya iftar ve sahur vakti bilgileri

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Antalya iftar saati, 2021 Diyanet imsakiye bilgileri içerisinde kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, iftar sofrası etrafında buluşulacak olan bu önemli anın ifa edileceği Antalya iftar vakti kaç olacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı 2021 Antalya imsakiye bilgileri ve detaylı bilgiler

ANTALYA İFTAR SAATİ

Antalya ilk iftar saati 19.37 olacak. Antalya'da teravih saati ise 20.55 olarak eda edilecek.

ANTALYA İMSAKİYE BİLGİLERİ 2021

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:5519:3720:55*
214.04.202104:5319:3820:56
315.04.202104:5219:3820:57
416.04.202104:5019:3920:59
517.04.202104:4819:4021:00
618.04.202104:4719:4121:01
719.04.202104:4519:4221:02
820.04.202104:4419:4321:03
921.04.202104:4219:4421:04
1022.04.202104:4019:4521:06
1123.04.202104:3919:4521:07
1224.04.202104:3719:4621:08
1325.04.202104:3619:4721:09
1426.04.202104:3419:4821:10
1527.04.202104:3219:4921:12
1628.04.202104:3119:5021:13
1729.04.202104:2919:5121:14
1830.04.202104:2819:5221:15
1901.05.202104:2619:5321:16
2002.05.202104:2519:5321:18
2103.05.202104:2319:5421:19
2204.05.202104:2219:5521:20
2305.05.202104:2019:5621:21
2406.05.202104:1919:5721:23
2507.05.202104:1819:5821:24
2608.05.202104:1619:5921:25**
2709.05.202104:1520:0021:26
2810.05.202104:1320:0021:28
2911.05.202104:1220:0121:29
3012.05.202104:1120:0221:30***


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OSMANLI döneminde padişah sofralarının tatlısı olan Erzurum yöresine has kadayıf dolması, ramazan sofralarını süslüyor. 11 ayın sultanı ramazanın gelmesi ile birlikte, kadayıf üretim ve tatlı yapım yerlerinde yoğun çalışma yapılıyor.Erzurum’da çeyrek asır öncesine kadar evlerde kadınların yaptığı kadayıf dolmasını, mutfaktan çıkarıp yılın 365 günü Türkiye’nin her tarafına satmaya başlayan Muammer Tanhaş, ramazan ayı ile birlikte işlerin kat kat arttığını söyledi. Tanhaş, enerji verdiği ve tok tuttuğunu söylediği kadayıf dolması tatlısını, Türkiye’nin dört tarafına internet üzerinden sipariş üzerine kargo ile gönderiyor. Ramazanda Erzurum’da bir ay boyunca yaklaşık 10 ton kadayıf tüketildiğini belirten Tanhaş şunları söyledi:

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"Kadayıf dolması ramazan ayının olmazsa olmazdır. Erzurum’da iftar çorba, kıyma ve kadayıf dolmasıyla açılır. Zengin, fakir farketmez kadayıf her evde olur. Erzurumlular kadayıf dolması yemezse kendilerini oruç tutmuş gibi hissetmiyor. Eskiden kadayıf dolması sultanların sofrasında olan bir tatlıydı. Ramazan ayında Erzurum’da her evde yapılıan bir tatlıdır. Biz bunu evlerin mutfağından çıkararak şerbetini şeklini değiştirip 365 gün boyunca internet üzerinden Türkiye’nin her noktasına yolluyoruz. Ramazanda kadayıf dolması satışları ikiye katlanır. Yapımı da çok kolaydır. Çiğ kadayıfın içine cevizi koyarak dolma gibi sarıyor ve yumurta sarısına batırıyoruz. Sonra tereyağında kızartıyor ve balın içine atıyoruz"

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Kadayıf dolması tatlısının ağır olmadığını, insanı rahatsız etmediğini ve damaklarda bıraktığı tatla Türkiye’nin dört bir tarafına kargo ile gönderdiklerini anlatan Tanhaş, kadayıf dolmasının buzdolabına konulmadan 10 gün bekletilebileceğini söyledi.

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