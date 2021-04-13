Antalya İftar Vakti 2021: Antalya İftar saati ne zaman ve akşam ezanı saat kaçta? Bugün imsakiye takvimi ve sahur saatleri
Antalya'da iftara ne kadar kaldı sorusu ile ibadetlerini gerçekleştirmek üzere oruç tutan kişiler, 13 Nisan 2021 tarihinde iftar saatleri hakkında bilgi edinerek sofraların başına geçecek. Ramazan 2021'in ilk iftarı ile oruç ibadetine başlangıç yapacak olan kent sakinleri, Antalya iftar saatleri bilgisine göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye 2021 bilgilerine göre Antalya'da akşam ezanı saat kaçta okunuyor ve iftara ne kadar kaldı? İşte, Antalya iftar ve sahur vakti bilgileri
Antalya iftar saati, 2021 Diyanet imsakiye bilgileri içerisinde kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, iftar sofrası etrafında buluşulacak olan bu önemli anın ifa edileceği Antalya iftar vakti kaç olacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı 2021 Antalya imsakiye bilgileri ve detaylı bilgiler
ANTALYA İFTAR SAATİ
Antalya ilk iftar saati 19.37 olacak. Antalya'da teravih saati ise 20.55 olarak eda edilecek.
ANTALYA İMSAKİYE BİLGİLERİ 2021
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:55
|19:37
|20:55*
|2
|14.04.2021
|04:53
|19:38
|20:56
|3
|15.04.2021
|04:52
|19:38
|20:57
|4
|16.04.2021
|04:50
|19:39
|20:59
|5
|17.04.2021
|04:48
|19:40
|21:00
|6
|18.04.2021
|04:47
|19:41
|21:01
|7
|19.04.2021
|04:45
|19:42
|21:02
|8
|20.04.2021
|04:44
|19:43
|21:03
|9
|21.04.2021
|04:42
|19:44
|21:04
|10
|22.04.2021
|04:40
|19:45
|21:06
|11
|23.04.2021
|04:39
|19:45
|21:07
|12
|24.04.2021
|04:37
|19:46
|21:08
|13
|25.04.2021
|04:36
|19:47
|21:09
|14
|26.04.2021
|04:34
|19:48
|21:10
|15
|27.04.2021
|04:32
|19:49
|21:12
|16
|28.04.2021
|04:31
|19:50
|21:13
|17
|29.04.2021
|04:29
|19:51
|21:14
|18
|30.04.2021
|04:28
|19:52
|21:15
|19
|01.05.2021
|04:26
|19:53
|21:16
|20
|02.05.2021
|04:25
|19:53
|21:18
|21
|03.05.2021
|04:23
|19:54
|21:19
|22
|04.05.2021
|04:22
|19:55
|21:20
|23
|05.05.2021
|04:20
|19:56
|21:21
|24
|06.05.2021
|04:19
|19:57
|21:23
|25
|07.05.2021
|04:18
|19:58
|21:24
|26
|08.05.2021
|04:16
|19:59
|21:25**
|27
|09.05.2021
|04:15
|20:00
|21:26
|28
|10.05.2021
|04:13
|20:00
|21:28
|29
|11.05.2021
|04:12
|20:01
|21:29
|30
|12.05.2021
|04:11
|20:02
|21:30***
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