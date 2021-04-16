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Haber Giriş: 16 Nisan 2021 - 19:52 | 

Antalya sahur vakti 2021: Antalya imsak, sabah ezanı ve sahur saati kaçta? Ramazan İmsakiyesi

Antalya iftar vakti ve akşam ezanı yoğun ilgi görüyor. Müslümanlar ramazan ayı boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Oruç tutanlar imsak ve iftar saatleri aralığında orucu bozan davranışlardan uzak duruyorlar. Peki, Antalya iftar, akşam ezanı ve sahur saati kaçta? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiyeye göre iftar ve sahur saatleri

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Antalya iftar ve sahur saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye ile belli oldu. Müslümanlar her yıl mübarek ramazan ayınca farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Üç ayların sonuncusu mübarek ramazan ayı nisan ve mayıs aylarında idrak ediliyor. Bugün 17 Nisan Antalya sahur vakti saati 04.48 ve iftar saati 19:40 olacak. İşte Antalya İmsakiyesi

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Antalya iftar saati 19:39 olacak. İmsak vakti ise 04:48 olarak açıklandı.

ANTALYA İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

3ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR

ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

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İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

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