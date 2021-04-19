Antalya iftar saati kaçta? 2021 Antalya iftar, akşam ezanı ve sahur vakti

Antalya iftar ve sahur saatleri araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 Ramazan İmsakiyesine göre il il iftar ve imsak saatleri belli oldu. Müslümanlar oruç ibadetine 13 Nisan’da başladılar. Farz olan oruç ibadeti Ramazan Bayramı arefesine kadar devam edecek. Yayımlanan imsakiyeye göre Antalya’da iftar vakti 19:42 olarak açıklandı.