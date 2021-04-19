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Haber Giriş: 19 Nisan 2021 - 14:15 | 

Antalya iftar saati kaçta? 2021 Antalya iftar, akşam ezanı ve sahur vakti

Antalya iftar vakti yoğun ilgi görüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye içerisinde il il imsak ve iftar saatleri açıklandı. Ramazan ayının gelmesi ile beraber oruç ibadetini yerine getirmeye başlayan vatandaşlar imsak ve iftar vakti arasında orucu bozan davranışlardan uzak duruyorlar. Peki, Antalya iftar, akşam ezanı ve sahur vakti kaçta?

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Antalya iftar ve sahur saatleri araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 Ramazan İmsakiyesine göre il il iftar ve imsak saatleri belli oldu. Müslümanlar oruç ibadetine 13 Nisan’da başladılar. Farz olan oruç ibadeti Ramazan Bayramı arefesine kadar devam edecek. Yayımlanan imsakiyeye göre Antalya’da iftar vakti 19:42 olarak açıklandı.

2ANTALYA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

ANTALYA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Antalya iftar saati bu akşam 19:42 olarak açıklandı. İmsak vakti ise 04:44 olacak.

ANTALYA İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

3İFTAR DUASI

İFTAR DUASI

Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü, ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.

4İFTAR DUASININ ANLAMI

İFTAR DUASININ ANLAMI

Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!

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