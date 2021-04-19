Antalya iftar saati kaçta? 2021 Antalya iftar, akşam ezanı ve sahur vakti
Antalya iftar vakti yoğun ilgi görüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye içerisinde il il imsak ve iftar saatleri açıklandı. Ramazan ayının gelmesi ile beraber oruç ibadetini yerine getirmeye başlayan vatandaşlar imsak ve iftar vakti arasında orucu bozan davranışlardan uzak duruyorlar. Peki, Antalya iftar, akşam ezanı ve sahur vakti kaçta?
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Antalya iftar ve sahur saatleri araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 Ramazan İmsakiyesine göre il il iftar ve imsak saatleri belli oldu. Müslümanlar oruç ibadetine 13 Nisan’da başladılar. Farz olan oruç ibadeti Ramazan Bayramı arefesine kadar devam edecek. Yayımlanan imsakiyeye göre Antalya’da iftar vakti 19:42 olarak açıklandı.
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ANTALYA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
Antalya iftar saati bu akşam 19:42 olarak açıklandı. İmsak vakti ise 04:44 olacak.