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Anormal sıcaklıkların seyrettiği şehre ziyaretçi akını | 'Dizilerdeki gibi, burayı çok beğendik'

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#Sıcak Hava#Mardin#Midyat
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 11:57

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün ‘mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık’ uyarısında bulunduğu Mardin’in Midyat ilçesi, termometrelerin 40 derecelerin üzerinde göstermesine rağmen turist akınına uğruyor.