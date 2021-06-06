Ünlü hacker grubu Anonymous son olarak Elon Musk'a yönelik paylaşımlarıyla gündem oldu. Anonymous, Elon Musk'ı "şımarık milyarder" olarak nitelendirdi. Anonymous destekçileri kendilerini “Özgürlük Savaşçıları” veya “Dijital Robin Hood” gibi isimlerle anıyorlar. Peki, Anonymous kimdir?
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1
Anonymous, çeşitli siyasi olayları, genellikle devlet teşkilatlarına ait sitelere saldırılar düzenleyerek protesto eden hacktivist grubu.
2
2008 yılından itibaren, giderek işbirliği ile yapılan uluslararası internet saldırıları, önceden bildirilmiş protestolar ve genellikle sinema ve telif hakkıyla korunan diğer eserlerin ticaretini yapan firmaların korsan yayın karşıtı kampayanlarına karşı diğer eylemler ile anılır hale geldi. Eylemler, kendilerini "Anonim" olarak tanıtan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılmaktadır.
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Anonymous kendisini merkezsizleştirilmiş, içinde herhangi bir emir komuta zinciri barındırmayan, emirler yerine ideolojilere gönül vermiş ve internette toplanmış bir birlik olarak tanıtır.