Anneye doğum yardımı ödemeleri yattı mı? Doğum yardımı sorgulama ekranı

"Doğum desteklerini genişleterek sürdürüyoruz" Doğum yardımlarının kapsamını, 2019'da başlatılan Çoklu Doğum Yardım Programı ile genişlettiklerini, ikiz ve üçüz bebeği olan ihtiyaç sahibi ailelere 2 yıl süresince çocuk başına aylık 150 lira destek sağladıklarını vurgulayan Selçuk, şunları ifade etti:



"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği gibi ülkemizin ekonomik kalkınmasının önemli unsurlarından biri de dinamik nüfus yapısı. Aile, toplumun yapı taşı ve aile yapısının korunması da kritik bir öneme sahip. Bakanlık olarak annelerimize verdiğimiz doğum desteklerini genişleterek sürdürüyoruz."