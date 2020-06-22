Annesiz doğum günü pozu

OBJEKTİFİN ARKASINDA KATE VAR Fotoğrafta ilk bakışta dikkat çeken ayrıntı ise Kate Middleton'ın o karelerde yer almamasıydı. O sırada Middleton ise objektifin arkasındaydı. Amatör bir fotoğrafçı olan Middleton, aile pozlarını kendi çekti.Kate Middleton gençlik yıllarından bu yana bir fotoğraf tutkunu. Kraliçe, 67 yıldır kendisinin sürdürdüğü Kraliyet Fotoğraf Derneği'nin (Royal Photographic Society) başkanlığını gelini Kate Middleton'a devretti.