Annesiz doğum günü pozu

Üç çocuğuyla birlikte verdiği bu doğum günü pozu çok konuşuldu.
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NEŞELİ POZ
İngiliz kraliyet ailesinin en göz önünde üyelerinden biri olan Prens William, 21 Haziran'da doğum günü kutladı.
Backgrid UK; Instagram
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SALINCAK POZU
William, bu özel gün için üç çocuğuyla birlikte objektif karşısına geçti. Çocukları George, Charlotte ve Louis ile birlikte salıncakta ve bahçede oynarken verdiği pozlar, Cambridge çiftinin resmi Instagram sayfasından yayınlandı.
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OBJEKTİFİN ARKASINDA KATE VAR
Fotoğrafta ilk bakışta dikkat çeken ayrıntı ise Kate Middleton'ın o karelerde yer almamasıydı. O sırada Middleton ise objektifin arkasındaydı. Amatör bir fotoğrafçı olan Middleton, aile pozlarını kendi çekti.Kate Middleton gençlik yıllarından bu yana bir fotoğraf tutkunu. Kraliçe, 67 yıldır kendisinin sürdürdüğü Kraliyet Fotoğraf Derneği'nin (Royal Photographic Society) başkanlığını gelini Kate Middleton'a devretti.
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ÖZEL BİR SALINCAK
William'ın çocuklarıyla birlikte poz verdiği salıncağa gelirsek... O salıncak Kraliçe'nin çifte düğün hediyesi. Bir yüzünde isimleri bir yüzünde de düğün tarihleri yazılı.
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DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
Prens, doğum gününden bir gün önce Norfolk yakınlarındaki bir fırını ziyaret etti. Fırın çalışanlarının da ona bir sürprizi vardı.
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PASTA HEDİYE ETTİLER
Fırın, Wililam'a bir doğum günü pastası hediye etti.
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BABALAR GÜNÜ DE KUTLANDI
William'ın doğum günü bu yıl Babalar Günü'ne denk geldi. Çiftin resmi Instafram hesabından her ikisinin de babalarıyla birlikte çekilen birer pozları yayınlandı. William'ın babası Prens Charles ile çekilen fotoğrafında da Kate Middleton'ın imzası var.
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MIDDLETON VE BABASI
Middleton'ın babası Michael ile çekilen bu pozu da aynı sayfada yer aldı.
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NOEL POZUNU DA MIDDLETON ÇEKTİ
Kate Middleton geleneksel Noel fotoğraflarını da kendisi çekmişti. Çiftin çocuklarının anneleri tarafından çekilen fotoğrafları da önemli günlerde basına servis ediliyor ve sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.