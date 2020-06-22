MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAnnesiz doğum günü pozu
GeriMagazin Annesiz doğum günü pozu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 22 Haziran 2020 - 09:27,

Annesiz doğum günü pozu

Üç çocuğuyla birlikte verdiği bu doğum günü pozu çok konuşuldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1NEŞELİ POZ
Abone Olgoogle-news

NEŞELİ POZ

İngiliz kraliyet ailesinin en göz önünde üyelerinden biri olan Prens William, 21 Haziran'da doğum günü kutladı.

Backgrid UK; Instagram 

2SALINCAK POZU
Abone Olgoogle-news

SALINCAK POZU

William, bu özel gün için üç çocuğuyla birlikte objektif karşısına geçti. Çocukları George, Charlotte ve Louis ile birlikte salıncakta ve bahçede oynarken verdiği pozlar, Cambridge çiftinin resmi Instagram sayfasından yayınlandı.

3OBJEKTİFİN ARKASINDA KATE VAR
Abone Olgoogle-news

OBJEKTİFİN ARKASINDA KATE VAR

Fotoğrafta ilk bakışta dikkat çeken ayrıntı ise Kate Middleton'ın o karelerde yer almamasıydı. O sırada Middleton ise objektifin arkasındaydı. Amatör bir fotoğrafçı olan Middleton, aile pozlarını kendi çekti.Kate Middleton gençlik yıllarından bu yana bir fotoğraf tutkunu. Kraliçe, 67 yıldır kendisinin sürdürdüğü Kraliyet Fotoğraf Derneği'nin (Royal Photographic Society) başkanlığını gelini Kate Middleton'a devretti. 

4ÖZEL BİR SALINCAK
Abone Olgoogle-news

ÖZEL BİR SALINCAK

William'ın çocuklarıyla birlikte poz verdiği salıncağa gelirsek... O salıncak Kraliçe'nin çifte düğün hediyesi. Bir yüzünde isimleri bir yüzünde de düğün tarihleri yazılı.

5DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
Abone Olgoogle-news

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Prens, doğum gününden bir gün önce Norfolk yakınlarındaki bir fırını ziyaret etti. Fırın çalışanlarının da ona bir sürprizi vardı.

6PASTA HEDİYE ETTİLER
Abone Olgoogle-news

PASTA HEDİYE ETTİLER

Fırın, Wililam'a bir doğum günü pastası hediye etti.

7BABALAR GÜNÜ DE KUTLANDI
Abone Olgoogle-news

BABALAR GÜNÜ DE KUTLANDI

 William'ın doğum günü bu yıl Babalar Günü'ne denk geldi. Çiftin resmi Instafram hesabından her ikisinin de babalarıyla birlikte çekilen birer pozları yayınlandı. William'ın babası Prens Charles ile çekilen fotoğrafında da Kate Middleton'ın imzası var.

8MIDDLETON VE BABASI
Abone Olgoogle-news

MIDDLETON VE BABASI

 Middleton'ın babası Michael ile çekilen bu pozu da aynı sayfada yer aldı.

9NOEL POZUNU DA MIDDLETON ÇEKTİ
Abone Olgoogle-news

NOEL POZUNU DA MIDDLETON ÇEKTİ

Kate Middleton geleneksel Noel fotoğraflarını da kendisi çekmişti. Çiftin çocuklarının anneleri tarafından çekilen fotoğrafları da önemli günlerde basına servis ediliyor ve sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

10
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi