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Magazin
Haber Giriş: 15 Mart 2021 - 08:55 | 

Annesinin boyunu geçmemek için...

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...

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1Annesinin boyunu geçmemek için...

Annesinin boyunu geçmemek için...

Eski model Demet Şener önceki gün İstinyePark’ta objektife yansıdı. Kızı İrem’in dizlerini kırarak poz vermesi annesinin dikkatini çekti.

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“Annesinin boyunu geçmemek için dizlerini kırarak poz veriyor artık kızım” diyerek kızına sarılan Şener ve kızı arasında neşeli anlar yaşandı.

3Koruma değil çalışanlar

Koruma değil çalışanlar

Hafta sonunu Bebek Otel’de geçiren Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, limandan deniz taksiye binerken görüntülendi. Ebru Şallı korumayla gezdiği haberleri hakkındaki sorulara yanıt vermezken, Uğur Akkuş “O adamlar koruma değil, bizim yanımızda çalışan kişiler” diyerek açıklama yaptı. Ebru Şallı geçtiğimiz günlerde Etiler’de cilt bakımı yaptırmış, beraberindeki iki kişinin “özel korumaları” olduğu yazılmıştı. (Cenker TEZEL)

4Aklı İtalya’da

Aklı İtalya’da

Pandemi süreci, İrlandalı model Chloe Loughnan’ı bunalttı. Ünlü model, geçmişte İtalya’da tatil yaparken çekilmiş bu fotoğrafını Instagram’da paylaşarak o günlere olan özlemini dile getirdi: “Zihinsel olarak buradayım. İtalya’da her yerde pizza ve Aperol Spritz (kokteyl) sipariş edebileceğinizi rahatlıkla söyleyebilirim. Karantina sonrası için bir düşünce sadece.”

5Annesinin balı güneşi gördü

Annesinin balı güneşi gördü

Merve Özbey, geçen ay dünyaya gelen kızı Elif Özüm’ü cumartesi günü dışarı çıkardı. Minik bebeğiyle çimlerin üzerinde güneşli havanın tadını çıkaran şarkıcı, çektirdiği fotoğrafları Instagram’da paylaştı: “Mis gibi cumartesi yapmışlar. Annesinin balı bugün güneşi gördü.”

6Teklif bekliyorum

Teklif bekliyorum

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinde rol alan milli tekvandocu Büşra Cebe, önceki gün sevgilisi işadamı Çağrı Emirhan Bahadır’la Nişantaşı’nda görüntülendi. Çiftin romantik anları objektife böyle yansıdı. Büşra Cebe, “Evlilik ne zaman?” sorusuna “Teklif bekliyorum, henüz öyle bir şey gerçekleşmedi” yanıtını verdi. (Sayit DURMAZ)

710. yıl kutlaması

10. yıl kutlaması

Cem Özer ve eşi Pınar Dura, önceki gün Bebek’teydi. Bir mekana girerken objektife yansıyan çift, “Bugün evliliğimizin 10’uncu yıldönümü, kutlamaya çıktık” dedi. Yaz aylarında Bodrum’da mekan işleten Özer ve eşi, “Mekanımızın kapılarını nisanda açmayı planlıyoruz” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)

8Mutlu aile tablosu

Mutlu aile tablosu

Sefarad grubuyla tanınan Sami Levi, pazar sabahına bu “mutlu aile” pozunu Instagram’da paylaşarak başladı. Eşi Demet Şaşmaz Levi, 5 yaşındaki kızı Era Nes ve geçen ağustos ayında dünyaya gelen bebeği Darya ile selfie çeken ünlü şarkıcı, fotoğrafı “aile”, “huzur”, “kızlarım” etiketleriyle sayfasına ekledi.

9Almanya’dan getirdim

Almanya’dan getirdim

Şarkıcı Arda Han, geçtiğimiz akşam kız arkadaşıyla Nişantaşı’ndaydı. Bir restoranda baş başa yemek yiyen çift, çıkışta Han’ın 800 bin Euro’luk aracına bindi. Muhabirlerin sorularını da yanıtlayan şarkıcı, “Bazı işlerim için Almanya’ya gitmiştim. Kız arkadaşım Sıdıka’yla bir süredir görüşemiyorduk. Arabamı da Almanya’dan getirdim, İstanbul’da sürekli taksiyle dolaşmak zor oluyordu” dedi. (Sayit DURMAZ)

10Oğluma tavla öğretiyorum

Oğluma tavla öğretiyorum

Bekir Aksoy, önceki gün eşi Nazife Aksoy ve minik oğlu Asil ile Nişantaşı’nda objektife yansıdı. Tavla oynayan esnaf arkadaşlarıyla sohbet eden Aksoy, fotoğraflarını çeken muhabirlere “Oğluma tavla öğretiyorum ama izlerken uyumuş. Büyüyünce ben de oğlumla oynarım” dedi. Aksoy, rol aldığı diziden neden ayrıldığı sorusunu ise yanıtlamadı: “Şimdi tavla maçını seyrediyoruz. Başka bir gün nedenini size açıklarım, bugün beni mazur görün.” (Sayit DURMAZ)

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