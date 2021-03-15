Annesinin boyunu geçmemek için...

Oğluma tavla öğretiyorum Bekir Aksoy, önceki gün eşi Nazife Aksoy ve minik oğlu Asil ile Nişantaşı’nda objektife yansıdı. Tavla oynayan esnaf arkadaşlarıyla sohbet eden Aksoy, fotoğraflarını çeken muhabirlere “Oğluma tavla öğretiyorum ama izlerken uyumuş. Büyüyünce ben de oğlumla oynarım” dedi. Aksoy, rol aldığı diziden neden ayrıldığı sorusunu ise yanıtlamadı: “Şimdi tavla maçını seyrediyoruz. Başka bir gün nedenini size açıklarım, bugün beni mazur görün.” (Sayit DURMAZ)