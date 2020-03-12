Annesinin boyuna yetişti

Ünlü oyuncunun 14 yaşındaki kızı kendi boyuna geçmek üzere.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Ünlü çiftin kızı küçücük yaştan beri kameralar karşısında... Şimdi ise 14 yaşına geldi ve annesinin boyunu geçmek üzere.
BACKGRID USA
2
Jennifer Garner'ın Ben Affleck ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Violet, önceki gün annesiyle birlikte objektiflere takıldı. Manikür ve pedikür yaptıran anne-kız neşeli bir sohbet eşliğinde güzellik salonundan çıkıp otomobillerine doğru yürüdü.
BACKGRID USA
3
Bir ara annesiyle el ele tutuşan 14 yaşındaki Violet'in boyunun ne kadar uzadığı da objektiflere yansıdı. Brentwood'da annesiyle birlikte günün keyfini çıkaran Violet Affleck görünüşe göre annesinin boyunu da geride bırakacak. Bu arada Jennifer Garner'ın boyunun 1.73 cm olduğunu da hatırlatalım.
BACKGRID USA
4
Violet, Jennifer Garner ile Ben Affleck'in üç çocuğunun en büyüğü. Çiftin, 11 yaşında Seraphina ve 8 yaşında Samuel adında iki çocuğu daha bulunuyor.
BACKGRID USA
5
Affleck ve Garner, 2005 yılında evlendi. Fakat 10 yıl sonra Affleck eşini çocuklarının dadısıyla aldatınca yollarını ayırmaya karar verdi. Çiftin boşanma işlemleri resmi olarak 2018 yılında sona erdi.