Annesinin boyuna yetişti

Bir ara annesiyle el ele tutuşan 14 yaşındaki Violet'in boyunun ne kadar uzadığı da objektiflere yansıdı. Brentwood'da annesiyle birlikte günün keyfini çıkaran Violet Affleck görünüşe göre annesinin boyunu da geride bırakacak. Bu arada Jennifer Garner'ın boyunun 1.73 cm olduğunu da hatırlatalım.



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