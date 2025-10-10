Annesini kaybeden yavru ayı için köylüler harekete geçti

Bir diğer köy sakini Abdullah Bayram ise yavru ayının köpeklerle karşılaşması halinde yaşama şansının olmayacağını belirtti. Bayram, tez zamanda yavru ayıyı bulacaklarını ifade ederek, "Her gün köyün içine geliyor, fasulyeleri yiyor. Büyük ihtimalle annesini kaybetti. Kendi başına yaşamını sürdürebilecek durumda değil. DKMP ekiplerine haber verdik, geldiler. Ekiplerle beraber arama yaptık ancak yavru ayıyı bulamadık. İnşallah en kısa zamanda bulup ekiplere teslim edeceğiz. Köpeklerle karşılaşırsa yaşama şansı yok, bu yüzden bir an önce koruma altına alınması gerekiyor" dedi.