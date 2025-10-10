×
HABERLERGündem Haberleri

Annesini kaybeden yavru ayı için köylüler harekete geçti

Güncelleme Tarihi:

#Bayburt#Aydıntepe#Yavru Ayı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2025 08:24

Bayburt'ta yavru ayı, köylüleri harekete geçirdi. Köylüler, annesini kaybettiği düşünülen yavru ayının korunması için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine başvurdu. Yavru ayının köpeklere karşı savunmasız olduğunu belirten köylüler, 'Yavru ayının kendi başına yaşaması zor. Koruma altına alınması gerekiyor' dedi.