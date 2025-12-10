Emekli oldu, yerini kızına bıraktı: 'Keşke vücudum da ona benzeseydi'

Tabii ki babasını da bir kenara koyamayız ama annesinin gençlik yıllarına olan benzerliği sayesinde model olarak kısa sürede adını duyurdu. Kariyerini de gayet güzel götürüyor. Ama ona sorarsanız kendini hiçbir zaman annesiyle kıyaslamıyor bile. Hatta Keşke vücudum onunki kadar kıvrımlı olsaydı diyor. 1990'ların en gözde modellerinden biri olan Cindy Crawford ve moda dünyasında bayrağı devrettiği kızı Kaia Gerber bu anlattığımız iki ünlü isim. Bugün artık 60 yaşına merdiven dayayan Cindy Crawford'un 24 yaşındaki kızı Kaia Gerber de tıpkı onun gibi bir model oldu. Hatta Cindy'nin gençlik yıllarına olan benzerliği de onun önünde nice kapılar açtı kariyer anlamında. Yine de Kaia'ya sorarsanız kendini annesi kadar güzel bile bulmuyor. Bunu da The Sunday Times'a verdiği röportajda gayet açık bir şekilde ifade etti genç kız. Kaia Gerber, röportajda geçtiğimiz yıl Toronto Film Festivali'ne konuk olduğunda giydiği elbiseyi de anlattı. Cindy Crawford'un, Richard Gere ile evliyken, tam 30 yıl önceki Oscar töreninde giydiği beyaz elbiseyi tercih etti Kaia. Genç kız o gün elbisesiyle ve takılarıyla annesinin yıllar önceki görünümünü yeniden yaratmaya çalıştı. Ama sonuçta bu elbisenin annesine daha çok yakıştığını düşündüğünü de söyledi. Kaia Gerber annesinin kıskanılacak kadar güzel kıvrımlarının bu elbiseyle çok daha çekici göründüğünü söyledi. Kendisinin ise farklı fiziksel özelliklere sahip olduğunu itiraf etti. Annemin güzel göğüsleri ve kalçaları var. Benim vücudum ise babama benziyor. Bunun için minnettarım ama yine de annemden farklıyım dedi. Genç kız, her ne kadar kendini fiziksel olarak annesine benzetmese de ondan modaya yaklaşım konusunda çok şey aldığını da saklamadı. Annemin 1990 yılında Linda Evangelista, Naomi Campbell ve Christy Turlington ise birlikte yürüdüğü o defilenin görüntüsü benim aklıma kazındı diye anlattı. Ayrıca annesinden moda konusunda çok şey öğrendiğini de saklamadı Kaia Gerber. Annem bana az görünenin aslında çok olduğunu öğretti. Tıpkı evden çıkarken yanınıza bir tek şey almak gibi. Ben öyle çok fazla aksesuar kullanan bir insan değilim. Kaia Gerber, Cindy Crawford'un Richard Gere'den sonra evlendiği Rande Gerber'den dünyaya gelen iki evladından biri. Çiftin Presley adında yine manken olan bir oğlu daha bulunuyor. Peki ya Kaia'nın annesi Cindy'nin nasıl keşfedildiğini biliyor musunuz? Çünkü onun öyküsü gerçekten de filmlere yaraşın türden. Onun kaderini değiştirip bugünlere getiren gelişme, 1982 yılının yaz aylarında yaşandı. Crawford, komşu bir çiftlikte çalışırken, yerel bir haber fotoğrafçısı tarafından fark edildi ve görüntülendi. Bir yıl sonra da adı daha sonra Elite Model Look olarak değiştirilen Look of the Year adlı modellik yarışmasına katıldı. Bu yarışmanın ardından onu bugünlere taşıyacak olan kariyerine başladı. Bu arada Crawford, moda dünyasını konu alan bir belgeselde babasının, modellik mesleğine bakışını da anlatmıştı. Söylediğine göre babası bunun gerçek bir meslek olduğunu bile bilmiyordu. Bu konuda Babam modelliğin gerçek bir kariyer alanı olduğunu gerçekten anlamıyordu. Babama göre modellik, fuhuş yapmanın kod adıydı. Bu yüzden de ilk modellik randevuma annem ve babam benimle birlikte geldi diyerek konuşmuştu Crawford. Ama sonrasında Cindy kariyerinde yükseldikçe babası da moda dünyasını tanıdı. Crawford, Kendisinin yaşı ilerleyince de bayrağı kızı Kaia'ya devretti. Bu arada Crawford ile Rande Gerber'in oğlunun da model olduğunu hatırlatalım.