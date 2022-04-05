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Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler?

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Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin konusu ve oyuncuları dizinin ilk bölümüne kısa bir süre kala gündeme geldi. Tv8 ekranlarında yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk, 6 Nisan Çarşamba günü izleyicilerle buluşacak. Dizide İrem Helvacıoğlu ve Engin Öztürk gibi pek çok başarılı oyuncu yer alıyor. Peki, Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler?

1/3Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler

Etkileyici hikayesi ve iddialı senaryosu ile ekranlara gelecek olan Annenin Sırrıdır Çocuk’un başrollerini İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Selin Yeninci ve Olgun Toker paylaşıyor. Dizinin senaryosunu Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz kaleme alırken, yönetmen koltuğuna ise Müge Uğurlar oturuyor.

2/3Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler

Etkileyici hikayesi ve iddialı senaryosu ile ekranlara gelecek olan Annenin Sırrıdır Çocuk’un başrollerini İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Selin Yeninci ve Olgun Toker paylaşıyor. Dizinin senaryosunu Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz kaleme alırken, yönetmen koltuğuna ise Müge Uğurlar oturuyor.

3/3Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler

“Annenin Sırrıdır Çocuk” anneliğin kadınlara verilen en önemli değerlerden biri olduğunu gözler önüne serecek. İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Selin Yeninci ve Olgun Toker’in başrollerinde bir araya geldiği dizide Ahmet Varlı, Sacide Taşaner, Demet Gül, Selim Erdoğan, Birgül Ulusoy ve Mine Kılıç gibi birbirinden usta isimler de rol alıyor.

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