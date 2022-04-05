Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler?

Etkileyici hikayesi ve iddialı senaryosu ile ekranlara gelecek olan Annenin Sırrıdır Çocuk’un başrollerini İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Selin Yeninci ve Olgun Toker paylaşıyor. Dizinin senaryosunu Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz kaleme alırken, yönetmen koltuğuna ise Müge Uğurlar oturuyor.
Etkileyici hikayesi ve iddialı senaryosu ile ekranlara gelecek olan Annenin Sırrıdır Çocuk’un başrollerini İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Selin Yeninci ve Olgun Toker paylaşıyor. Dizinin senaryosunu Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz kaleme alırken, yönetmen koltuğuna ise Müge Uğurlar oturuyor.
“Annenin Sırrıdır Çocuk” anneliğin kadınlara verilen en önemli değerlerden biri olduğunu gözler önüne serecek. İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Selin Yeninci ve Olgun Toker’in başrollerinde bir araya geldiği dizide Ahmet Varlı, Sacide Taşaner, Demet Gül, Selim Erdoğan, Birgül Ulusoy ve Mine Kılıç gibi birbirinden usta isimler de rol alıyor.