Annemle alışveriş keyfi

SOHBET KAHKAHALARLA BÖLÜNDÜ Hudgens ile annesinin alışveriş keyfi geç saatlere kadar sürdü. İkili akşam yemeğini de sokakta yürürken yedi. Genç yıldız ve annesinin zaman zaman kahkahalarla bölünen sohbeti de objektiflere yansıdı.