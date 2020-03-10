Annemle alışveriş keyfi

Ünlü oyuncu annesiyle birlikte çıktığı alışverişte objektiflere böyle takıldı.
BACKGRID USA
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ANNEM, EN İYİ ARKADAŞIM
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Vanessa Hudgens, annesi Gina Guangco ile birlikte alışverişe çıktı. Gündüz saatlerinden hava kararana kadar mağazaları dolaşan anne ile kızının keyfi objektiflere takıldı.
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EL ELE ALIŞVERİŞ
Vanessa Hudgens ise annesi Guangco, Los Angeles, Studio City'de alışveriş merkezlerini ve giyim mağazalarını gezdi. Hudgens birkaç mağazada kıyafet denerken annesi de ona fikir verdi.
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SOHBET KAHKAHALARLA BÖLÜNDÜ
Hudgens ile annesinin alışveriş keyfi geç saatlere kadar sürdü. İkili akşam yemeğini de sokakta yürürken yedi. Genç yıldız ve annesinin zaman zaman kahkahalarla bölünen sohbeti de objektiflere yansıdı.
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DÖRT YIL ÖNE BOŞANDILAR
Vanessa Hudgens'in annesi Gina Guangco, Filipin asıllı. Vanessa'nın dışında Stella adında bir kızı daha bulunan Guangco, eşi Greg Hudgens'ten 2016 yılında boşandı.