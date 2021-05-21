FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA, BACKGRID UK, SPLASH, MEGA
Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 - 10:38 |
'Annemizin hayatını mahvettiler'
İngiliz gazeteleri, BBC'nin Prenses Diana ile röportaj yapabilmek için sahte belge düzenlemesini ve Prens William ile kardeşi Prens Harry'nin, kurumu, annelerinin hayatını mahvetmekle suçlamasını manşetlerine taşıdı.
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İNGİLİZ BASININDA MANŞET
Daily Mirror gazetesinin "BBC'nin yalanları annemizin hayatını mahvetti" manşetiyle verdiği haberde, Prens William ve Prens Harry'nin, açıklamalarıyla "BBC'yi parçaladığı" belirtildi. Daily Express, "William kızgın, BBC'nin yalanları annemin hayatını mahvetti" manşeti altında röportajın "düzenbazlıkla" alındığına işaret etti.
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'PARANOYASINI ARTIRDI'
Sun gazetesi, konuyu William'ın ifadelerine atıfta bulunarak "BBC, annemi, ailemiz ve Britanya'yı yüzüstü bıraktı" manşetiyle okuyucularına duyurdu. Times gazetesi, manşetinde William'ın "BBC'nin annemin paranoyasını artırdı" ifadesine yer vererek BBC'nin, Kraliyet ailesi üyelerine özür mektubu gönderdiğini yazdı.
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'ZEHİRLİ KÜLTÜR'
Guardian gazetesi de "Düzenbaz ve zarar verici: Kızgın William BBC'ye saldırdı" manşetiyle verdiği haberde, William'ın BBC'yi payladığını kaydedildi. Daily Mail ise "William: BBC'nin yalanları, annemin hayatını mahvetti" manşetiyle çıktı. Prens Harry'nin de "zehirli kültürün annesinin ölümüne yol açtığını" söylediği belirtilen ilk sayfada, BBC için "utanç günü" olduğu kaydedildi.
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SAHTECİLİK YAPILDI İDDİASI
BBC'nin Prenses Diana'yla 1995 yılında yaptığı ve Panorama adlı programda yayınlanan röportajın nasıl alındığına dair bağımsız soruşturmada kurum suçlu bulunmuştu.Eski yargıç John Dyson'ın yürüttüğü soruşturmaya göre, BBC muhabiri Martin Bashir, kraliyet ailesinin Prensesi izletmek için bazı kişilere ödeme yaptığını gösteren sahte banka hesap özetleri hazırlatıp bunları hem Diana hem de kardeşi Charles Spencer'a göstermişti.
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PRENSLER DE TEPKİ GÖSTERDİ
Böylece Bashir, Diana ve kardeşinin güvenini kazanarak röportajı alırken o dönem haber müdürü olan eski BBC Genel Müdürü Tony Hall ise olayın üstünü örtmüştü. Prenses Diana'nın oğlu Prens William, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, Bashir'in röportajı elde etmek için yaptığı "düzenbazlığın" annesinin mülakatta söylediklerini büyük ölçüde etkilediğini belirtmişti.
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RÖPORTAJ İLİŞKİLİ KÖTÜLEŞTİRDİ İDDİASI
"Röportaj, anne ve babamın ilişkisini daha da kötüleştirdi ve o zamandan beri sayısız insanı incitti" diyen William, BBC'nin iç soruşturmadaki eksikliklerinin annesinin son yıllarında yaşadığı "korku, paranoya ve izolasyona" önemli ölçüde katkıda bulunduğunu bilmesinin, tarif edilemez bir üzüntü verdiğini vurgulamıştı. William, "Annem, sadece hilekar bir muhabir tarafından değil, aynı zamanda zor sorular sormak yerine gözünü başka yöne çeviren BBC yöneticileri tarafından da yüzüstü bırakıldı." ifadesini kullanmıştı.
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'ANNEMİZ İNANILMAZ BİR KADINDI'
Prens William'ın kardeşi Prens Harry ise yaptığı açıklamada, "Annemiz hayatını insanlara hizmet etmeye adamış inanılmaz bir kadındı. Dayanıklı, cesur ve tartışmaya mahal vermeyecek şekilde dürüsttü. Bir sömürü kültürünün ve etik olmayan uygulamaların dalgalanma etkisi, nihayetinde canını aldı" değerlendirmesini yapmıştı.
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DERİN ENDİŞE
Bu tür uygulamaların hala yaygın olmasından derin endişe duyduğunu belirten Prens Harry, "Annemiz bu yüzden hayatını kaybetti ve hiçbir şey değişmiş değil" dedi.
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PARİS'TE HAYATA VEDA ETTİ
Prenses Diana, meşhur röportajında başka biriyle ilişki yaşadığını kabul etmiş ve tahtın varisi Prens Charles ile olan evliliğine ilişkin detaylar vermişti. Evliliği 1996 yılında sona eren Prenses Diana, Ağustos 1997'de Fransa'nın başkenti Paris'te trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.
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SON SÖZLERİ
Bundan tam 23 yıl önceydi. O dönemde Paris'te itfaiyeci olarak çalışan Xavier Gourmelon, gecenin karanlığında trafik kazasının yaşandığı yere ulaşmıştı. Kaza geçiren aracın arka koltuğunda sarışın genç bir kadın vardı. Gourmelon, kim olduğunu bilmeden o kadının yanına gitti ve hemen ilk yardım uygulamaya başladı. Gourmelon, kimliğini sonradan öğrendiği genç kadına oksijen verdi ve arabadan çıkardı. Sakinleşmesi için de elini tutuyordu. O sarışın genç kadının bilinci henüz kapanmamıştı. Elini tutan itfaiye erine sordu: "Aman Tanrım! Ne oldu?" Bundan birkaç dakika sonra o genç kadının kalbi durdu. Sadece ailesini değil bütün dünyayı üzüntüye boğan o kazanın kurbanlarından biri olan genç kadın, artık resmi olarak "prenses" değilse bile her zaman "halkın prensesi" olarak kalacak olan Diana Spencer'dı.
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TAM 23 YIL GEÇTİ
Tüm dünyayı şoke eden o olay gerçekleştiğinde takvimler 31 Ağustos 1997'yi gösteriyordu. Yani bundan tam 23 yıl öncesini. Sadece Britanya'da değil, dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi için "kalplerin prensesi" olan Diana Spencer, hayata veda edişinin 23'üncü yılında bir kez daha anılıyor.
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İLKYARDIM DA İŞE YARAMADI
İtfaiye eri yaralı haldeki Diana'yı aracın dışına çıkardıktan bir süre sonra kalbi durdu. Şimdi onu, gencecik yaşında hayattan koparan o kazanın olduğu geceye geri dönelim ve son anlarında yanında olan itfaiye erinin basına anlattıklarına bir kulak verelim:
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HASTANEDE SON NEFESİNİ VERDİ
"Genç kadının kalbi durdu. Masaj yaptım ve tekrar nefes almaya başladı. Genç kadının üzerinde kan yoktu. Doğrusu yaşayacağını düşünmüştüm. Ama şimdi biliyorum ki, her ne kadar dışarıdan bir kan görünmese bile iç organlarında çok ciddi hasar vardı. Bildiğim, ambulansa alındığında yaşıyordu. Fakat sonradan onun hastanede öldüğünü öğrendim."
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SEVGİLİSİ VE ŞOFÖRÜ DE ÖLDÜ
Kocası Prens Charles'tan boşanmış olan Diana Spencer, kaza sırasında sevgilisi Dodi El Fayed ile birlikteydi. Paris'de magazin muhabirlerinin takibinden kurtulmak için girdiği bir tünelde kaza yapan araçta bulunan Diana, El Fayed ve sürücü Henri Paul hayatlarını kaybetmişti.
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EVLİLİK PERİ MASALI DEĞİLDİ
Lady Diana Spencer ile Prens Charles, 1981 yılında evlendi. Önce Prens William ardından da Prens Harry dünyaya geldi. Fakat, evlilikleri hiç de öyle peri masallarındaki gibi gelişmedi. Prens Charles, evli sevgilisi Camilla Parker Bowles'tan bir türlü kopamadı. Evlilikten sonra "Galler Prensesi" unvanı alan Diana'nın da onu aldattığına dair iddialar yayıldı.
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1996'DA BOŞANDILAR
Evlilik, 1996 yılında Prens Charles'ın isteği üzerine bitti. Prenses Diana, iş adamı Dodi El Fayed ile birlikte olmaya başladı. Ancak 1997 yılında henüz 36 yaşındayken bugün gizemi hala çözülemeyen bir trafik kazası sonucu Paris'te son nefesini verdi.
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DÜĞÜN ÖNCESİ DE ENDİŞELİYDİ
Bu konu sık sık belgeselciler ve araştırmacılar tarafından da masaya yatarılıyor. Bu konuyu ele alanlardan biri de bir süre önce TV ekranlarına gelen Charles & Camilla: King and Queen in Waiting adlı belgesele konuşan kraliyet uzmanı araştırmacı gazeteci Jennie Bond, Diana Spencer'ın düğünü öncesi hissettiği endişeleri anlattı.
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ARİSTOKRAT BİR AİLEDEN GELİYORDU
Aristokrat bir aileden gelmesine rağmen hayatını çalışarak kazanan ve bir anaokulunda öğretmenlik yaparken ülkesinin gelecekteki kralı Prens Charles ile nişanlanan Diana Spence'ın hayatı ilk bakışta bir peri masalı gibi görünebilir. Ama gerçek hiç de öyle değil.
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MEZBAHAYA GİDER GİBİ
Kraliyet muhabiri olarak çalıştığı 1989 ile 2003 yılları arasında Prenses Diana ile de çok yakınlaşan Jennie Bond'un anlattıkları 1981'deki kraliyet düğünün kapalı kapılar ardında yaşanan ve peri masalına hiç benzemeyen gerçeklerini gözler önüne serdi. Bond, Prenses Diana'nın düğünün ardından kendisine söylediği sözleri aktardı. Bond şöyle konuştu: "Diana, özel konuşmalarımızdan birinde bana, düğün sırasında kendini mezbahaya giden koyun gibi hissettiğini anlattı."
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MUTSUZ ÇOCUKLUK
Diana Frances Spencer, 1 Temmuz 1961 tarihinde İngiliz aristokrasisi içinde doğdu. Edward John Spencer'in en küçük kızıydı. Annesi Frances, babasının ilk eşiydi.Eşinden boşanan Frances Spencer, Diana'yı ve bir kardeşini de alarak Londra'da Knightsbridge'deki bir apartman dairesine taşındı. Aynı yılın noelinde babalarını görmeye giden Spencer kardeşleri, Edward John Spencer annelerinin yanına göndermeme kararı aldı. Frances Spencer dava açsa da eski eşinin nüfuzu nedeniyle çocukları geri alamadı.
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LADY UNVANI ALDI
1975 yılında büyük babaları Albert Spencer'ın ölümünden sonra babaları 8. Earl yeni Kont olunca, Diana da Lady unvanını kazandı. 1976 yılında Edward John Spencer romantik kitaplarıyla ün yapmış Barbara Cartland'ın tek kızı Raine ile evlenince, Diana için Glasgow, İskoçya'ya taşınan annesinin ve İngitere'deki babasının evleri arasında gidip gelen parçalanmış bir yaşam başlamış oldu. Okula gittiğinde Diana'nın babası ve annesi ayrılmıştı, bu Diana'ya çok zor geldi.
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BAŞARISIZ ÖĞRENCİ
Diana 7 yaşındayken okula başladı. Fakat bir türlü istediği başarıyı elde edemedi. Ablası, Lady Sarah, gibi davranmaya çalıştı, biraz yaramazdı ama çok arkadaşı vardı. 1977 yılında Rougemont, İsviçre'de bulunan Institut Alpin Videmanett'e kaydoldu. Eve dönmek istedi, babasına sürekli mektuplar gönderdi ve birkaç hafta sonra eve döndü.
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CHARLES, ABLASININ SEVGİLİSİYDİ
Bu sırada henüz 16 yaşında olan Diana, ileride eşi olacak kişiyi ilk kez ablası Lady Sarah'ın flörtü olarak tanıdı.
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18 YAŞINDA EVDEN AYRILDI
Ablası Lady Sarah gibi davranmak istiyordu ve 18 yaşındayken babası ona bir hediye verdi. Lady Sarah onun için bir apartman dairesi buldu ve babası orayı satın aldı.
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EVLERE TEMİZLİĞE GİTTİ
Okuldan arkadaşları, Carolyn Pride, Virginia Pitman ve Anne Bolton ile bu apartmanı paylaştı. Londra'da kalırken yemek yapmaktan nefret etmesine rağmen yemek kursuna ve Kensington'daki Madame Vacani's Dance Academy'ye giden Diana, daha sonra Young England Kindergarten hemşirelik okulunda iş buldu. Evli arkadaşlarının evlerinde temizlik yaptı.
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YENİ BİR HAYAT KURMAK İSTİYORDU
Sonra kader onu Prens Charles ile bir araya getirdi. İlk anda bir peri masalı gibi başlayan evlilikleri iki çocuklarına rağmen karanlık bir kabusa dönüştü ve çift sonunda boşandı. Diana kendine yeni bir hayat kurmaya uğraşsa da o da olmadı.
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36 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ
Hala üzerindeki sır perdesi tam olarak aralanmayan bir trafik kazası sonucunda henüz 36 yaşındayken hayata veda etti.