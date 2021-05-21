'Annemizin hayatını mahvettiler'

SON SÖZLERİ Bundan tam 23 yıl önceydi. O dönemde Paris'te itfaiyeci olarak çalışan Xavier Gourmelon, gecenin karanlığında trafik kazasının yaşandığı yere ulaşmıştı. Kaza geçiren aracın arka koltuğunda sarışın genç bir kadın vardı. Gourmelon, kim olduğunu bilmeden o kadının yanına gitti ve hemen ilk yardım uygulamaya başladı. Gourmelon, kimliğini sonradan öğrendiği genç kadına oksijen verdi ve arabadan çıkardı. Sakinleşmesi için de elini tutuyordu. O sarışın genç kadının bilinci henüz kapanmamıştı. Elini tutan itfaiye erine sordu: "Aman Tanrım! Ne oldu?" Bundan birkaç dakika sonra o genç kadının kalbi durdu. Sadece ailesini değil bütün dünyayı üzüntüye boğan o kazanın kurbanlarından biri olan genç kadın, artık resmi olarak "prenses" değilse bile her zaman "halkın prensesi" olarak kalacak olan Diana Spencer'dı.