Annemizi Saklarken Zerrin kim, Nimet İyigün kimdir, hangi dizilerde oynadı?
Star TV ekranlarının yeni dizisi Annemizi Saklarken konusu ve oyuncuları ile merak ediliyor. Bu karakterlerden en çok dikkat çekenlerden biri de Zerrin oldu. Peki, Annemizi Saklarken Zerrin Demir kim, Nimet İyigün kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Annemizi Saklarken dizisinin Zerrin'i Nimet İyigün dizileri...
Annemizi Saklarken dizisi her hafta çarşamba akşamları ekrana geliyor. Dizide geçmişindeki ağır travmalara rağmen, inadına hayat dolu bir kadın olan Handan’ın hikayesi anlatılıyor. İşte Annemizi Saklarken dizisinin Zerrin'i olarak dikkat çeken oyuncu Nimet İyigün hakkında bilgiler...
ANNEMİZİ SAKLARKEN ZERRİN DEMİR KİM?
Bir zamanlar, güzelliği ile fırtınalar estiren, yaşama sevinci dolu Zerrin… Gözlerinden hayat fışkıran… Duygusal, tutkulu, hassas, şefkatli, anaç, biraz naif, biraz kırılgan ama kriz anlarında bir o kadar dirayetli, güçlü bir irade… İşte Zerrin; Dündar’dan önceki Zerrin.
Günümüzdeki zengin, mutsuz ve yorgun kadın ise Dündar’dan sonraki Zerrin. Nevrotik, ani ağlama krizleri ve şiddetli öfke patlamalarıyla savrulup duran, kıskanç, problemli, kırık dökük zor bir kadın.
Rüya çift; zengin, güçlü, karizmatik iş adamı ve yanına çok yakışan güzeller güzeli karısı. Gerçek bir rüyayı yaşar Zerrin. Hem de öyle cicim ayları boyunca filan değil, yıllarca.. yıllarca yaşar.. Ve sonra bir gün, birden kabusuna uyanır.
Günümüzdeki zengin, mutsuz ve yorgun kadın ise Dündar’dan sonraki Zerrin. Nevrotik, ani ağlama krizleri ve şiddetli öfke patlamalarıyla savrulup duran, kıskanç, problemli, kırık dökük zor bir kadın.
Rüya çift; zengin, güçlü, karizmatik iş adamı ve yanına çok yakışan güzeller güzeli karısı. Gerçek bir rüyayı yaşar Zerrin. Hem de öyle cicim ayları boyunca filan değil, yıllarca.. yıllarca yaşar.. Ve sonra bir gün, birden kabusuna uyanır.
NİMET İYİGÜN KİMDİR?
Nimet İyigün, 1973 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur.
İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusu olan Nimet İyigün, ilk oyunculuk deneyimini 1994 yılında Geçmişin İzleri adlı film ile yaşamış; Hayat Devam Ediyor ve Kalbimdeki Deniz dizilerinde rol almıştır.
İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusu olan Nimet İyigün, ilk oyunculuk deneyimini 1994 yılında Geçmişin İzleri adlı film ile yaşamış; Hayat Devam Ediyor ve Kalbimdeki Deniz dizilerinde rol almıştır.