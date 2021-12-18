Annemizi Saklarken Zerrin kim, Nimet İyigün kimdir, hangi dizilerde oynadı?

ANNEMİZİ SAKLARKEN ZERRİN DEMİR KİM?

Bir zamanlar, güzelliği ile fırtınalar estiren, yaşama sevinci dolu Zerrin… Gözlerinden hayat fışkıran… Duygusal, tutkulu, hassas, şefkatli, anaç, biraz naif, biraz kırılgan ama kriz anlarında bir o kadar dirayetli, güçlü bir irade… İşte Zerrin; Dündar’dan önceki Zerrin.



Günümüzdeki zengin, mutsuz ve yorgun kadın ise Dündar’dan sonraki Zerrin. Nevrotik, ani ağlama krizleri ve şiddetli öfke patlamalarıyla savrulup duran, kıskanç, problemli, kırık dökük zor bir kadın.



Rüya çift; zengin, güçlü, karizmatik iş adamı ve yanına çok yakışan güzeller güzeli karısı. Gerçek bir rüyayı yaşar Zerrin. Hem de öyle cicim ayları boyunca filan değil, yıllarca.. yıllarca yaşar.. Ve sonra bir gün, birden kabusuna uyanır.