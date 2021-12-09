Annemizi Saklarken oyuncuları kimler, yeni bölüm ne zaman? Annemizi Saklarken dizisi konusu
Annemizi Saklarken dizisi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Yeni dizi Annemizi Saklarken dün ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Dizi her hafta çarşamba akşamları yayınlanacak. Annemizi Saklarken dizisinde Handan karakterine Hande Doğandemir, Dündar karakterine ise Kutsi hayat veriyor. Peki, Annemizi Saklarken oyuncuları kimler, konusu nedir?
Annemizi Saklarken dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Annemizi Saklarken dizisinin yönetmenliğini Barış Yöş üstlenirken senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor. Dizide henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan’ın yaşadıkları anlatılıyor.
ANNEMİZİ SAKLARKEN DİZİSİ OYUNCULARI
Kutsi ve Hande Doğandemir’in başrolü paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Yeşim Ceren Bozoğlu, Hatice Aslan, Ece Yaşar, Erdem Kaynarca, İncinur Sevimli, Ezgi Gör, Ezgi Tombul, Barış Taşkın, Semih Kızılkaya, Zümre Ertürk, Merve Sevin, Özgür D.Foster ve Güngör Bayrak gibi birbirinden renkli ve başarılı isimler yer alıyor.
ANNEMİZİ SAKLARKEN DİZİSİ KONUSU
Geçmişindeki ağır travmalara rağmen, inadına hayat dolu bir kadın olan Handan, en büyük hayali daha rahat bir hayata kavuşmak olan, üç çocuklu genç bir annedir. Handan, hayallerine kavuşmasının tek yolunun doğru bir evlilik yapmaktan geçtiğine inanır. Bu yolda en büyün engeli ise, zengin koca adaylarının gözünü korkutan çocuklarıdır. Üç çocukla servet avcısı olmaktan umudunu kesen Handan’ın hayatı, yolunun Dündar ve Zerrin Demir çiftiyle kesişmesiyle değişir.