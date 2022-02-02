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Annemizi Saklarken neden final yapıyor, bu akşam var mı? Star TV yayın akışı

#Annemizi Saklarken#Annemizi Saklarken Final#Star Tv Yayın Akışı

Annemizi Saklarken dizisi final bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Geçtiğimiz hafta dizinin ekrana gelmemesi akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Annemizi Saklarken final bölümünün ne zaman ekrana geleceği 2 Şubat Star TV yayın akışı ile belli oldu. Peki, Annemizi Saklarken neden final yapıyor?

1/3Annemizi Saklarken neden final yapıyor, bu akşam var mı Star TV yayın akışı

Annemizi Saklarken’in neden final yaptığı araştırılıyor. Oyuncuları arasında Kutsi, Hande Doğandemir gibi isimlerin yer aldığı Annemizi Saklarken final bölümü ile ekrana gelecek. Dizi bu akşam 20:00’de ekrana gelecek.

2/3ANNEMİZİ SAKLARKEN BU AKŞAM VAR MI

ANNEMİZİ SAKLARKEN BU AKŞAM VAR MI?

Annemizi Saklarken dizisi bu akşam final bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin düşük reytingler nedeni ile final yapacağı iddiası gündemde yer alıyor. Annemizi Saklarken bu akşam 20:00’de ekrana gelecek.

3/3STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Annemizi Saklarken

00:15 Kaderimin Oyunu

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