Annemizi Saklarken neden final yapıyor, bu akşam var mı? Star TV yayın akışı

Annemizi Saklarken’in neden final yaptığı araştırılıyor. Oyuncuları arasında Kutsi, Hande Doğandemir gibi isimlerin yer aldığı Annemizi Saklarken final bölümü ile ekrana gelecek. Dizi bu akşam 20:00’de ekrana gelecek.
Annemizi Saklarken dizisi bu akşam final bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin düşük reytingler nedeni ile final yapacağı iddiası gündemde yer alıyor. Annemizi Saklarken bu akşam 20:00’de ekrana gelecek.
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Annemizi Saklarken
00:15 Kaderimin Oyunu