Annemizi Saklarken dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne? İşte Annemizi Saklarken konusu ve karakterleri
aşrollerinde; Kutsi ve Hande Doğandemir’in yer aldığı ‘Annemizi Saklarken’, 8 Aralık Çarşamba başlıyor. tsi’nin ‘Dündar’, Hande Doğandemir’in ‘Handan’ karakterini canlandıracağı ‘Annemizi Saklarken’ oyuncuları ve konusuyla dikkat çekiyor. Annemizi Saklarken dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne? İşte Annemizi Saklarken konusu ve karakterleri
‘Annemizi Saklarken’, güçlü oyuncu kadrosu ve merak uyandıran hikayesi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. ‘Annemizi Saklarken’in yönetmenliğini Barış Yöş üstlenirken senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor.
Kutsi ve Hande Doğandemir’in başrolü paylaştığı Annemizi Saklarken dizisinin oyuncu kadrosunda; Yeşim Ceren Bozoğlu, Hatice Aslan, Ece Yaşar, Erdem Kaynarca, İncinur Sevimli, Ezgi Gör, Ezgi Tombul, Barış Taşkın, Semih Kızılkaya, Zümre Ertürk, Merve Sevin, Özgür D.Foster ve Güngör Bayrak gibi birbirinden renkli ve başarılı isimler yer alıyor.
ANNEMİZİ SAKLARKEN KONUSU
Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan (Hande Doğandemir), Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar’ın (Kutsi) ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.